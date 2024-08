Košická nemocnica: Umelá inteligencia urýchľuje diagnostiku zlomenín

Košice 20. augusta (TASR) - Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) v Košiciach využíva na svojich urgentných príjmoch inovatívny softvér založený na umelej inteligencii (AI), ktorý urýchľuje diagnostiku zlomenín. Systém, ktorý je v prevádzke niekoľko mesiacov, umožňuje rýchlejšie a presnejšie stanovenie diagnózy. Ako TASR informovala hovorkyňa nemocnice UNLP Monika Krišková, UNLP je prvou nemocnicou na Slovensku, ktorá začala túto novinku využívať na urgentných pracoviskách.



AI systém automaticky analyzuje röntgenové snímky a identifikuje prítomnosť zlomenín. V priebehu pár sekúnd dostane lekár spätný report. "Na obrazovke vidíme vyznačené miesto, kde je nejaká zlomenina alebo prasklina. Softvér dokonca automaticky hodnotí niekoľko projekcií. Nájde miesta, kde vyhodnotí zlomeninu, ale nájde aj miesta, kde je podozrenie, že ide o léziu," vysvetľuje prednosta Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód Piotr Pedowski.



Softvér slúži na diagnostiku zlomenín všetkých typov kostí. S presnosťou 97 percent a rýchlosťou, ktorá dokáže proces diagnostiky skrátiť o takmer 30 percent, umožňuje tento systém lekárom venovať sa najnáročnejším prípadom efektívnejšie.



"S použitím AI sme schopní nielen rýchlejšie identifikovať zlomeniny, ale aj znižovať chybovosť pri diagnostike zvlášť v noci, keď je pre únavu zvýšené riziko omylu. Jedinečná technológia nám umožňuje zvýšiť počet vyšetrení a zároveň zlepšiť zážitok pacientov z poskytovaných služieb," dodal.



AI bola naprogramovaná na základe mnohých röntgenov končatín, panvy, trupu, driekovej chrbtice a hrudného koša. Lekári UNLP do softvéru pridávajú ďalšie snímky a dáta, čím sa AI postupne učí rozoznávať aj najmenšie detaily a nejasnosti.



Podľa námestníka úseku medicínskych stratégií Štefana Štolfu je dôležité, aby lekár závery AI skontroloval. "AI indikuje, že na danom mieste môže byť zlomenina a vtedy sa na to detailne pozrie rádiológ. Môže však ísť o starší úraz, prípadne zavedený katéter. Umelá inteligencia si to všimne a upozorní lekára, čo pomáha pri diagnostike najmä mladším kolegom, ktorí ešte nemajú toľko skúseností," uviedol.



Aj podľa neho je to dôležité najmä pri službách lekárov v nočných hodinách. "Podľa odborných štúdií môže chybovosť v diagnostike fraktúr na základe ľudského faktora dosahovať až 24 percent, pričom najvýraznejšie odchýlky v meraní sa udejú medzi treťou a piatou hodinou rannou, najmä pre únavu," dodal s tým, že AI riziko chyby minimalizuje.