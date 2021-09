Košická nemocnica uzavrela pre kritický stav most cez Triedu SNP

Košice 30. septembra (TASR) – Košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) uzavrela oblúkový most premosťujúci komunikácie a električkovú trať na Triede SNP. "Rozhodnutie o uzavretí mostného objektu sme prijali ihneď po jeho technickej obhliadke, ktorá sa vykonala 28. septembra. Most sa nám už dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa ukázali opodstatnené, čo sme zistili pri príprave nového projektu parkovania," uviedol generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik.



Konštatoval ďalej, že projekt parkovania nemocnica rieši vo všetkých svojich troch objektoch a most je dôležitou súčasťou prechodu z Triedy SNP do areálu Ipeľská.



Rozhodnutie tlmočilo vedenie UNLP všetkým zainteresovaným subjektom - Východoslovenskému ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH), Detskej fakultnej nemocnici (DFN), Záchrannej službe Košice, Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby SR, Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), magistrátu mesta, Úradu Košického samosprávneho kraja, policajnému Krajskému dopravnému inšpektorátu i Air-Transport Europe.



"Upovedomili sme Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľa UNLP Košice, a tiež uvedené záchranné služby a Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú transport pacientov z heliportu Ipeľská, pričom museli zmeniť logistiku prevozu pacientov," konštatoval generálny riaditeľ.



Stav mostného objektu bude slúžiť len na prechod peších chodcov. "Začneme pripravovať komplexný materiál, o čom budeme postupne informovať. Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa do jeho údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na celom východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky mostov. Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať tak v ľahostajnosti predchádzajúcich manažmentov," dodal Slávik.