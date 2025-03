Košická nemocnica uzavrela zmluvu na dokumentáciu pre jej nadstavbu

Košice 21. marca (TASR) - Detská fakultná nemocnica (DFN) začiatkom marca uzavrela zmluvu so zhotoviteľom na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a následnú realizáciu nadstavby a rekonštrukcie nemocnice. Ide o zákazku v sume viac ako 935.700 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy o dielo zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).



Zhotoviteľ, ktorým je skupina dodávateľov AXA Projekt - TSPC - TSPC Slovakia, sa zaväzuje zhotoviť dielo, vykonávať činnosť autorského dozoru a inžiniersku činnosť. Zo zmluvy vyplýva, že projektová dokumentácia k stavebnému konaniu statiky, respektíve zosilnenia pilierov a základov budovy, by mala byť hotová v máji. V júli má byť hotová k celej stavbe. "Rozdelenie projektovej dokumentácie na časti etáp zdôrazňuje dôležitosť urýchlenia procesu výstavby," uvádza sa v zmluve.



DFN dlhodobo upozorňovala na potrebu jej rekonštrukcie a nadstavby vzhľadom na poddimenzované priestory. Závažné technické nedostatky a kapacitné problémy identifikovala na viacerých oddeleniach. V januári pre TASR uviedla, že s prácami by sa mohlo začať v prvom kvartáli budúceho roka a dokončené by mohli byť koncom roka 2028. Náklady odhaduje približne na 39 miliónov eur s DPH. Financovanie je plánované zo štátneho rozpočtu.



DFN Košice je špecializovanou koncovou nemocnicou pre detských pacientov. Jej spádovou oblasťou sú Košický a Prešovský kraj, teda celé východné Slovensko.