Košická nemocnica zmenila svoje logo, chce budovať modernú značku

Košice 12. februára (TASR) – Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice zmenila svoje logo. Má ísť o prepájací prvok, ktorý zabezpečí modernú komunikáciu na rôznych platformách v jednotnom štýle. TASR o tom informovala nemocnica s tým, že pôvodné logo narážalo aj na limity praktického využitia.



Logo má modrý podklad, na ktorom sú biele iniciály L a P. Zhmotňovať majú historický odkaz Louisa Pasteura. Zároveň predstavuje fonendoskop, spojenie lekár – pacient, možno v ňom vidieť aj srdce ako symbol nekonečnej ochoty pomáhať, písmeno H ako hospital a znázorňovať má tiež životnú cestu odborníka, vedca a lekára.



Nemocnica vníma logo ako jeden zo základných prvkov firemnej identity. „Vďaka jednoznačne určeným pravidlám sa logo stane pilierom našej brandovej identity – značky UNLP a komunikácie, ktorú prináša súčasná moderná doba,“ povedala šéfka komunikácie a marketingu UNLP Lucia Kočková. Podľa jej slov mali podobné ako doterajšie logo nemocnice minimálne ďalšie dve vzdelávacie inštitúcie v Košiciach, čo bolo mätúce.



UNLP oslovila päť lokálnych kreatívnych firiem. Do súťaže o redizajn, respektíve nové logo, sa zapojili štyri. „Víťazná spoločnosť získala za logo sumu vo výške 750 eur bez DPH, celkové náklady na tvorbu dizajn manuálu predstavujú 6750 eur bez DPH,“ dodala nemocnica.



Logo budú do praxe zavádzať postupne. Podľa Kočkovej sa to predchádzajúce nedalo uplatniť ani na oblečenie zamestnancov. „Tešíme sa, že moderný svieži dizajn bude postupne súčasťou identity našich zamestnancov. Ale nechystáme sa pre nové logo meniť okamžite všetky funkčné veci. Logo budeme pridávať postupne na tlačoviny, oblečenie, nálepky, čiapočky, ktoré dostávajú bábätká v našej pôrodnici, aby sme nevyvolali zbytočné finančné náklady,“ skonštatovala s tým, že okamžitá zmena sa týka napríklad celého online priestoru.



V súvislosti s budovaním modernej značky UNLP je podľa jej generálneho riaditeľa Jána Slávika nevyhnutné nastaviť všetky moderné komunikačné trendy. „Pre vzájomný vzťah lekár – pacient a tiež pre zvyšovanie spokojnosti pacientov so službami nemocnice, ktoré sú už roky, žiaľ, veľmi slabo hodnotené,“ dodal.