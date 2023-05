Košická noc múzeí a galérií ponúkne program na 20 miestach

Košice 3. mája (TASR) - Do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií sa zapoja aj kultúrne a umelecké inštitúcie v Košiciach, predstavia sa na 20 miestach. V rámci 19. ročníka podujatia ponúknu aktuálne expozície a výstavy, ale aj komentované prehliadky, interaktívny program, premietania a iné. Téma tohto ročníka, ktorý sa uskutoční v sobotu 13. mája od 17.00 do polnoci, nesie názov Tajomstvá na dotyk. TASR o tom na stredajšej tlačovej konferencii informovala výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Visit Košice Michaela Podoláková.



Predchádzajúce ročníky Košickej noci múzeí a galérií sa podľa jej slov tešili veľkej obľube u domácich, no postupne si získali aj návštevníkov z iných miest a krajov. "Podujatie je výnimočné tým, že priláka aj verejnosť, ktorá bežne do galérií nechodí. Každá jedna inštitúcia si pripravila jedinečný program," povedala.



Napríklad Východoslovenské múzeum (VSM) sprístupní Historickú účelovú budovu na Námestí osloboditeľov, prírodovednú divíziu, Miklušovu väznicu, Rodošto, Dom remesiel či areál Katovej bašty. Pripravená bude aj ohňová šou a tvorivé dielne pre deti. Od VSM po Miklušovu väznicu sa zároveň bude dať previezť na koči cisára Františka.



Východoslovenská galéria (VSG) ponúkne na Hlavnej ulici napríklad predstavenie pre deti, kreatívny labyrint, vernisáž k výstave Igor Ďurišín 1947 - 2021 - Umelec bez hraníc/Grenzenloser Künstler. Na programe bude aj ochutnávka absintu. "Bol to nápoj mnohých umelcov, napríklad Vincenta van Gogha," priblížila riaditeľka galérie Dorota Kenderová.



Slovenské technické múzeum (STM) prvýkrát samostatne odprezentuje vojnový šifrovací stroj Enigma. Otvorené bude aj Múzeum letectva patriace pod STM v Barci, kde bude mať svoju premiéru napríklad vrtuľník Mi - 8PS-11.



V Múzeu Vojtecha Löfflera je vynovená stála expozícia, pričom si návštevníci budú môcť vyskúšať 3D tlač či vychutnať komorný koncert. "Máme vystavené aj jedno dielo, ktoré sme nedávnom odhalili v našom depozite. Je to prekvapenie, no ide o veľmi krásny ženský portrét. Taká naša košická Mona Lisa," uviedla pre TASR riaditeľka múzea Noémi Ráczová.



Tradície Slovenska možno spoznať v Regionálnom centre remesiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), kde budú okrem iného odkrývať tajomstvo zabudnutého materiálu - pálky. Návštevníkom ponúknu aj dve výstavy.



Do Košickej noci múzeí a galérií sa zapojí i Štátna vedecká knižnica, ktorá sprístupní originál Vizsolyskej Biblie z roku 1590.



Návštevníkov očakávajú tiež v Múzeu obetí komunizmu, v priestoroch Pamätnej výstavy Sándora Máraia, v parku vedy Steelpark, v Dolnej bráne, Malej galérii Alexandra Eckerdta, vo Visit Košice Infopointe, ŠOPA Gallery aj v košickej Tabačke.



Kompletný program je zverejnený na webovej stránke Visit Košice.