Košická noc múzeí a galérií prinesie workshopy a interaktívne výstavy

Košice 18. mája (TASR) - Košice aj tento rok otvoria dvere do sveta umenia, vedy a histórie v rámci podujatia Košická noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční v sobotu od 17. hodiny do polnoci. Projektová manažérka Andrea Bobbová informovala, že tento rok sa návštevníci môžu tešiť na pestrý program v popredných kultúrnych inštitúciách, ako Východoslovenské múzeum, Slovenské technické múzeum, Múzeum Vojtecha Löfflera a Východoslovenská galéria, či v ďalších 15 účastníckych lokalitách.



"Východoslovenské múzeum ponúkne expozície, ktoré oživujú bohatú históriu a umenie prostredníctvom interaktívnych a senzorických prvkov. Výnimočným zážitkom budú aj komentované prehliadky výstav Miro Žbirka: Roky a dni či Krvavé historky z temnice v tajomnej Miklušovej väznici," priblížila Bobbová.



V Slovenskom technickom múzeu môžu návštevníci vidieť odlievanie bronzového zvonu i výstavu Maľované mobilom - Rudolf Schuster. Pre deti je pripravená pátracia hra Špión v múzeu či divadielko v Sieni elektrických výbojov. V Múzeu letectva budú môcť návštevníci preskúmať storočnú históriu Československých aerolínií (ČSA) prostredníctvom unikátnych exponátov výstavy 100 rokov ČSA.



"V Centre umenia vo Východoslovenskej galérii budú mať návštevníci príležitosť zapojiť sa do kreatívnych workshopov a obdivovať špeciálne pripravené inštalácie a výstavy. Medzi najpútavejšie body patria výstavy Zdeněk Smieško - Vidieť. Cítiť. Zaznamenať. a Mucha – Drnek – Epopej / Originál z originálu, ktoré ponúkajú jedinečný pohľad na umenie a jeho evolúciu. Bohaté možnosti na zábavu a edukáciu tú nájdu aj detskí návštevníci," dodáva projektová manažérka.



Visit Košice Infopoint premiérovo predstaví virtuálnu videoprehliadku histórie a architektúry - Sakrálne pamiatky Košíc, ktorá prináša detailný pohľad na náboženskú diverzitu a architektonické bohatstvo mesta. Nemenej lákavý program čaká milovníkov umenia podľa Bobbovej aj v Múzeu Vojtecha Löfflera, podzemného archeologického komplexu Dolná brána či Regionálneho centra remesiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby Košice. "Súčasťou podujatia bude aj lákavá ponuka gastronomických zážitkov so špeciálnym menu pripraveným ôsmimi vybranými reštauráciami," uzatvára Bobbová.