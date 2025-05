Košická noc múzeí ponúkne v sobotu program s témou Od zeme k hviezdam

Košice 16. mája (TASR) - Do Košickej noci múzeí a galérií sa v sobotu (17. 5.) zapojí viac než 20 kultúrnych a umeleckých inštitúcií. Pestrý program bude pre všetky vekové kategórie pod témou Od zeme k hviezdam. Informovala o tom oblastná organizácia cestovného ruchu Visit Košice.



Košice sa tak aj tento rok od 17.00 h do polnoci premenia na miesto, ktoré spojí históriu, umenie a vedu do jedinečného večerného zážitku. Program Slovenského technického múzea (STM) je spojený s 50. výročím založenia jeho planetária, vôbec prvého na Slovensku. „Na návštevníkov čaká vynovená expozícia Astronómie a úplne nová výstava demonštračnej a prístrojovej techniky s názvom Vaše oko do vesmíru,“ uviedol námestník generálneho riaditeľa STM Ján Melich. Prvýkrát budú mať účastníci možnosť obzrieť si zblízka aj veľkorozmerné modely Zeme a Mesiaca, či zažiť sprievodné aktivity ako pátracia hra pre deti, divadielko, tvorivé dielne a mnoho ďalších. „Do podujatia sa v Košiciach, tak ako každý rok, zapojí aj naše Múzeum letectva, ktoré ponúkne jedinečné zbierky, trochu inak inštalované a trochu inak osvetlené,“ doplnil Melich.



Návštevníci Východoslovenského múzea (VSM) si budú môcť vybrať z aktivít vo všetkých expozičných priestoroch múzea. Podujatie otvorí koncert z balkóna historickej budovy na Námestí Maratónu mieru. „Z programu odporúčame nevynechať ani obľúbenú Miklušovu väznicu s Krvavými historkami, obľúbenú výstavu Japonskí ‚samuraji‘ so zaujímavým sprievodným programom či novú výstavu Okrídlení susedia, ktorú návštevníci uvidia prvýkrát počas košickej noci múzeí,“ priblížila múzejná pedagogička Katarína Ščerbanovská. Rodiny s deťmi naviac poteší expozícia Príroda Karpát a dospelí si budú môcť oddýchnuť v areáli Katovej bašty počas Rákócziho pivných dní.



Východoslovenská galéria (VSG) predstaví výstavu Slnko ľady láme venovanú sochárke Aline Ferdinande či výstavu Prebdená noc umelkyne Edity Spannerovej s možnosťou komentovaných prehliadok. Galéria pozýva aj na tvorivé kreatívne aktivity pre deti či predstavenie bábkového divadla.



Organizácia K13 - Košické kultúrne centrá uvedie pestrý program až na troch miestach. Steelpark - park vedy osloví vesmírnymi workshopmi pre deti aj dospelých, Dolná brána ponúkne možnosť nazrieť do histórie počas komentovanej prehliadky aj sa tvorivo vyžiť počas kreatívnych workshopov drôtovania a suchého plstenia brošní. Osobitným tipom pre milovníkov športu i histórie bude návšteva novootvoreného MarathonPointu s expozíciou o Medzinárodnom maratóne mieru.



V Múzeu Vojtecha Löfflera bude na návštevníkov čakať okrem výstav a komentovaných prehliadok aj tvorivý kútik pre deti či nesúťažná výstava gitarových talentov. Múzeum obetí komunizmu prevedie autentickými výpoveďami nedávnej histórie a prvýkrát zapojené Múzeum vila ateliér Mathé sprístupní príbehy a diela sochára Jána Mathého formou sprievodného komentáru. Tešiť sa návštevníci môžu aj na interaktívnu prehliadku sakrálnych pamiatok mesta vo Visit Košice Infopointe a mnoho ďalších aktivít na ostatných účastníckych lokalitách.



Viac informácií a detailný program podujatia sú k dispozícii na stránke podujatia.