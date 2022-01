Košická opera ponúka na Trojkráľový večer duchovnú očistu

Košice 6. januára (TASR) – Duchovnú očistu v podobe online vysielania záznamu Tretej symfónie Henryka Góreckého ponúka na Trojkráľový večer Opera Štátneho divadla Košice (ŠDKE) v spolupráci s mestskou organizáciou K13 – Košické kultúrne centrá. Téma diela venovaného všetkým trpiacim ľuďom je podľa sólistky viedenskej Štátnej opery Slávky Zámečníkovej presne to, čo si v dnešnej dobe potrebuje verejnosť pripomenúť. Vzhľadom na pretrvávajúce protipandemické opatrenia tiež Opera ŠDKE v závere januára na sociálnej sieti odvysiela aj najnovšie autorské dielo Petra Mazalána Už stačí/Ich habe genug. TASR o tom za ŠDKE informoval Svjatoslav Dohovič.



"Myslím si, že téma 'Symfónie žalostných spevov' je presne to, čo si v dnešnej dobe potrebujeme trochu pripomenúť. Ľudia sa totiž zaoberajú úplne inými vecami a myslia si, že problémy dnešnej doby sú tými najhoršími. Pre akúsi duchovnú očistu a prebudenie je toto dielo ideálnym prostriedkom a nádherná hudba, ktorá nie je tak často hraná, je takisto balzamom pre všetky zmysly," povedala o jednom z najnovších projektov Opery ŠDKE, ktoré mohli diváci v závere roka 2021 vidieť naživo, sopranistka Zámečníková.



Podľa šéfdirigenta Petra Valentoviča je Góreckého 3. symfónia výnimočná svojou atmosférou, krásnou až meditatívnou hudbou, príjemnou tonalitou a opakujúcimi sa motívmi, ktoré prenesú poslucháča do úplne inej dimenzie. "Má prekrásne farby a nezabudnuteľné hudobné motívy, ktoré sú svojou jednoduchosťou prístupné pre rôzne vekové kategórie a generácie," dodal.



Vďaka spolupráci s mestskou organizáciou K13 – Košické kultúrne centrá predstaví Opera ŠDKE Góreckého Tretiu symfóniu na svojom profile na sociálnej sieti vo štvrtok o 19.00 h.



V autorskom projekte Už stačí/Ich habe genug, ktoré Opera ŠDKE ponúkne v online priestore koncom januára, spojil autor, režisér a zároveň sólista Mazalán hudbu jednej z kantát Johanna Sebastiana Bacha s textami švajčiarskeho spisovateľa a esejistu Hermana Hesseho, držiteľa Nobelovej ceny za literatúru za rok 1946. "Cieľom projektu je prispieť k diskusii o rovnosti a tolerancii medzi ľuďmi," vyjadril sa Mazalán. Ako Dohovič doplnil, záznam divadelného predstavenia vznikol počas lockdownu na javisku Historickej budovy ŠDKE na začiatku decembra v čase jeho plánovanej premiéry.