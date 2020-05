Košická plaváreň čaká na otvorenie, viacerí zamestnanci pracujú inde

Košice 8. mája (TASR) – Problematika košickej mestskej krytej plavárne (MKP) sa v dôsledku koronakrízy prehĺbila, niekoľkých zamestnancov poverili inými úlohami. Pre TASR to povedal starosta mestskej časti (MČ) Košice-Staré Mesto Igor Petrovčik, pričom MČ je jej vlastníkom aj prevádzkovateľom. Rokovania o jej predaji mestu či zámene majetku sú podľa neho pozastavené, čakajú na znalecký posudok.



Plaváreň je z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy novým koronavírusom zatvorená takmer dva mesiace. Ako Petrovčik povedal, riaditeľa plavárne Vladimíra Hliváka vyzval na prijatie opatrení, aby zamestnancov MKP mohli poveriť inými úlohami a využívať na inom pracovisku. Podľa jeho slov tak chceli zabrániť hromadnému prepúšťaniu či reorganizácii. „V prvej fáze sme začali na úrovni našich šiestich materských škôl, ktorých sme zriaďovateľom. Hlavne upratovačky sme poverili novým miestom výkonu práce – v rámci nášho úradu a jeho okolia. Teraz, v druhom kole, sú to aj pracovníci plavárne,“ spresnil s tým, že úlohy vykonávajú buď priamo na úrade MČ, alebo v jej exteriéri v oblasti udržiavania čistoty a poriadku. Niektorých zapojili do prác aj v súvislosti s aktuálnym fungovaním trhoviska na Dominikánskom námestí. „MKP má 30 zamestnancov, z toho je asi päť na PN alebo OČR. Asi 12 zamestnancov je poverených novými úlohami. Zvyšok si v súčasnosti čerpá starú dovolenku,“ dodal.



Pripomenul, že aj keď je plaváreň zatvorená a príjmy sú nulové, náklady ako tie energetické či mzdové pretrvávajú. V súčasnosti pracujú na tom, aby v prípade, ak bude môcť byť MKP otvorená, ju mohli sprístupniť. „Návrat do režimu nebude ľahký, predpokladám, že forma uvoľňovania opatrení bude postupná, a to nielen zo strany nariadenia, ale aj zákazníkov,“ povedal s tým, že bude rád, ak sa v prvej fáze podarí ponúknuť bazén aspoň športovým klubom.



Mesto Košice vlani na jeseň oslovilo MČ s ponukou, prostredníctvom ktorej by sa MKP stala jeho vlastníctvom, MČ ju neprijala. Petrovčik pripomína, že MČ dostáva od mesta na plaváreň ročne okolo 180.000 eur a samotné Staré Mesto dopláca ďalších okolo 300.000 eur. „Znalecký posudok by mal byť vypracovaný do 90 dní. Po jeho vypracovaní budeme múdrejší a budeme ďalej rokovať s primátorom (Jaroslavom Polačekom, pozn. TASR),“ povedal s tým, že ak miestni poslanci nezmenia názor a zhodu s primátorom nenájdu, budú hovoriť o inej alternatíve. „Tou je prípadné vyhlásenie obchodnej súťaže a hľadanie iného strategického partnera,“ dodal. Ako vysvetlil, neznamená to automaticky jej predaj, ale napríklad prenájom so zadefinovanými podmienkami.