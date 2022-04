Cestu v Košickej Polianke, ktorá je v havarijnom stave, už opravujú

Košická Polianka 20. apríla (TASR) - Stavebné práce na ceste v katastri obce Košická Polianka, ktorá je v havarijnom stave, sa začali v utorok (19. 4.). TASR to potvrdila tamojšia starostka Marta Petrilová. Zhotoviteľ stavby má na realizáciu 30 dní, podľa predpokladov by však mohli obnovu cesty ukončiť už do záveru apríla.



"Bude to trvať určite menej, ako je v zmluve o dielo," povedala starostka.



Táto trasa predstavuje jednu z alternatív počas dopravných obmedzení pri modernizácii Slaneckej cesty v Košiciach. Stavebné úpravy sa týkajú úseku spájajúceho košickú mestskú časť Krásna s Košickou Poliankou v celkovej dĺžke 1525 metrov smerom na cestu III/3321.



Počas obnovy cesty, ktorá nemá známeho vlastníka, musia vodiči rátať s dopravnými obmedzeniami. Stavba je značená prenosným dopravným označením. Vodiči prechádzajú striedavo v jednom jazdnom pruhu, premávku riadi semafor.



Stavbu za cenu 215.512 eur realizuje spoločnosť Eurovia SK. Objednávateľom je obec Košická Polianka, opravu však financujú najmä Košický samosprávny kraj (KSK) a mesto Košice. Obec zaplatí 5000 eur, zvyšné náklady si po dohode na polovicu rozdelia kraj a krajské mesto, čo už schválili ich zastupiteľstvá.



"Veľmi sa teším, že po dlhých rokoch rokoch mesto Košice, Košický samosprávny kraj spolu s našou obcou našli spôsob, ako tento nezjazdný, nebezpečný úsek cesty neznámych vlastníkov sanovať, a tým skvalitniť cestnú infraštruktúru nielen pre našich obyvateľov, ale aj pre okresy a oba kraje," uviedla Petrilová. Všetkých, ktorí využívajú daný úsek cesty, požiadala o trpezlivosť, ohľaduplnosť a zvýšenú pozornosť.



V súvislosti s rekonštrukciou Slaneckej cesty v Košiciach starostka odhaduje zvýšený počet vozidiel v tomto úseku už o zhruba tretinu, ďalší nárast sa dá čakať po aktuálnej oprave. Obavy pritom má zo zlého stavu mosta cez rieku Torysa, ktorý sa nachádza na tejto komunikácii a patrí do vlastníctva obce. "My, samozrejme, hľadáme spôsoby, ako ho opraviť," skonštatovala Petrilová.