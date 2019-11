Košická polícia prevzala kontrolu nad odchytom túlavých zvierat

Košice 1. novembra (TASR) - Mesto Košice zabezpečuje od piatka služby vybraných veterinárnych služieb a karanténnej stanice prostredníctvom spoločnosti TD. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Fabian, ide dočasné riešenie počas prechodného obdobia štyroch mesiacov do sprevádzkovania vlastnej karanténnej stanice na Jarmočnej ulici.



"Citlivo sme vnímali podnety občanov a rozumieme, že existujú rôzne názory na prevádzkovateľov takýchto služieb. Preto sme všetky úkony - odchyt, prepravu, prevzatie umiestnenie do karanténnej stanice a následné umiestnenie do útulku alebo nového domova -podmienili asistenciou mestskej polície. Jej odborne vyškolení zamestnanci budú dohliadať na všetky procesy," uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.



Príslušníci mestskej polície zároveň využijú možnosti elektronického informačného bezpečnostného systému, ktorý umožní online dokumentáciu zvierat na mieste s obrazovým záznamom.



Ako ďalej povedal Fabian, po nedávnej novele zákona o veterinárnej starostlivosti sa momentálne na celom Slovensku nachádza len osem subjektov, ktoré spĺňajú všetky podmienky na poskytovanie týchto služieb. Mesto Košice viedlo proces výberu nového poskytovateľa na základe zoznamu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR osôb schválených na odchyt túlavých zvierat a prevádzkovateľov schválených karanténnych staníc.



"Výber poskytovateľa služby bol uskutočnený aj s vzhľadom na ukončené kontroly príslušných orgánov štátnej správy v októbri 2019, bez uloženia opatrení na nápravu. Prioritou bolo zabezpečiť čo najefektívnejší proces odchytu a umiestnenia nájdených túlavých zvierat," povedal Fabian.



Pre zabezpečenie kompletného procesu od odchytu až po následné umiestnenie zvieraťa do náhradnej starostlivosti mesto rozšírilo zmluvu aj s Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov. Ide o zabezpečenie služieb karanténnej stanice následnej starostlivosti o zvieratá po ich odobratí z karanténnej stanice.



"Celkové mesačné náklady na poskytovanie komplexnej služby by sa mali pohybovať okolo 15.000 eur mesačne. Keďže nie je možné predpokladať, aké budú počty nájdených túlavých zvierat, predpokladáme, že počet týchto zvierat môže obsadiť aj poskytovanú kapacitu karanténnej stanice v súlade s platnou legislatívou. Preto sa prevádzkovateľ zaviazal počas doby poskytovania služby obmedziť svoju činnosť, respektíve rezervovať svoje priestory v karanténnej stanici, predovšetkým pre mesto Košice," dodal Fabian.