Košická polícia uložila za prvý polrok vyššie pokuty ako za rok 2023

Košice 18. septembra (TASR) - Košická mestská polícia (MsP) uložila za prvý polrok tohto roka pokuty súvisiace s dopravou vo vyššej sume ako za celý minulý rok. Vyplýva to z jednotlivých odpočtov plnenia koncepcie riadenia a rozvoja MsP. Ako pre TASR uviedol náčelník MsP Slavomír Pavelčák, za nárastom je najmä zvýšený počet kontrol parkovania v zónach plateného parkovania, a to aj s využitím skenovacieho vozidla.



V celom roku 2023 udelili takmer 22.000 pokút v hodnote viac ako 590.000 eur. Ide o súčet pokút v blokovom konaní a v konaní o správnom delikte uložených za porušenie pravidiel cestnej premávky, ktoré sú kvalifikované ako priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa zákona o priestupkoch či ako správny delikt držiteľa vozidla podľa zákona o cestnej premávke. Za prvých šesť mesiacov vlaňajška uložila MsP necelých 11.700 pokút za viac ako 272.000 eur. Od januára do konca júna tohto roka išlo o 16.000 pokút v hodnote 637.000 eur. V medziročnom porovnaní tak ide o 2,3-násobný nárast.



"Uvedený nárast súvisí so zvýšením kontroly zaplatenia parkovacích poplatkov v zónach s plateným parkovaním. V dôsledku toho stúpol počet riešených porušení pravidiel cestnej premávky (objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla) spočívajúcich v nedovolenom zastavení alebo státí v rámci konania o správnom delikte držiteľa vozidla, v rámci ktorého sú uložené pokuty presne vymedzené zákonom a sú spravidla vyššie ako pokuty ukladané v blokovom konaní za priestupky (subjektívna zodpovednosť účastníka cestnej premávky)," uviedol Pavelčák s tým, že pokuta uložená v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla je zasielaná držiteľovi vozidla, a to bez ohľadu na to, či držiteľ bol vodičom vozidla.



Kým suma za udelené pokuty v Košiciach stúpla, naopak, medziročne výrazne klesol počet osádzania takzvaných papúč. V prvom polroku 2023 príslušníci MsP inštalovali na osobné autá technický prostriedok na zabránenie ich odjazdu v 2865 prípadoch. Za prvý polrok tohto roka to bolo v 182 prípadoch.



Odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja MsP za prvý polrok 2024 vzali poslanci na vedomie počas minulotýždňového zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ). "V Starom Meste sa už dá zaparkovať, áut je menej. Ľudia začínajú platiť parkovné. MsP to kontroluje, čo je to dobré," povedal počas rokovania poslanec Jozef Karabin, podľa ktorého však absentuje kontrola dodržiavania takzvaného chodníkového zákona. Ako príklad uviedol parkovanie na Sídlisku Ťahanovce.