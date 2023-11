Košická polícia za 10 mesiacov riešila 239 prípadov domáceho násilia

Košice 25. novembra (TASR) - Celkovo 239 trestných činov spáchaných v súvislosti s domácim násilím zaznamenalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach v kraji za desať mesiacov tohto roka. Ako TASR informovala krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, preventisti v kraji nielen v Medzinárodný deň eliminácie násilia na ženách (25. 11.), ale počas celého tohto týždňa i roka venujú tejto téme zvýšenú pozornosť.



Medzi najčastejšími trestnými činmi v rámci domáceho násilia eviduje polícia za spomenuté obdobie týranie blízkej osoby a zverenej osoby (147 prípadov). Ďalej je to nebezpečné vyhrážanie (52 prípadov) a ublíženie na zdraví (22 prípadov).



"V tejto súvislosti je však potrebné poznamenať, že domáce násilie sa vyznačuje vysokou mierou latencie, zostáva zväčša dlhodobo utajované, pretože osoba páchajúca násilie drží obeť formou psychického nátlaku 'v zajatí'," povedala Mésarová s tým, že tiché obete tohto násilia žijú medzi nami a nevšímavosť okolia im často dodáva beznádej.



"Násilie, ktoré sa nezastaví hneď na začiatku, sa bude stupňovať. V prípade rodín s deťmi trpia v dôsledku násilia v rodine hlavne tí najzraniteľnejší - deti," tvrdí Mésarová a apeluje na ľudí, aby podali pomocnú ruku tým, ktorí ju potrebujú.



Podľa jej slov polícia dôkladne preveruje každé oznámenie pre podozrenie z domáceho násilia s cieľom predchádzať jeho závažným následkom, a to aj v prípade, že oznamovateľ ešte pred príchodom policajnej hliadky svoje oznámenie odvolá. "Pri preverovaní udalosti kladie osobitný dôraz na to, či obeťami domáceho násilia nie sú aj deti," vysvetlila Mésarová.



"Policajný zbor chráni všetkých, preto by poškodení nemali váhať a s dôverou sa môžu kedykoľvek obrátiť na políciu. Násilie nemusí oznámiť len obeť, ale ktokoľvek, komu na iných záleží," povedala krajská policajná hovorkyňa s tým, že verejnosť môže kontaktovať najbližší útvar Policajného zboru alebo zavolať na telefóne číslo 158. Oznámenie je možné urobiť aj anonymne na prokuratúre, súde alebo príslušnom úrade práce sociálnych vecí a rodiny.