< sekcia Regióny
Košická prokuratúra obžalovala Izraelčana v korupčnej kauze
Autor TASR
Košice 16. marca (TASR) - Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Košiciach podal Špecializovanému trestnému súdu (ŠTS) v Pezinku obžalobu na občana štátu Izrael v korupčnej trestnej veci. Obžaloba je pre pokračovací zločin prevádzačstva, pokračovací prečin prijímania úplatku a pre pokračovací prečin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky. TASR o tom informovala hovorkyňa košickej krajskej prokuratúry Jarmila Janová.
„Obvinený v období od novembra 2014 do januára 2015 pre 15 študentov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, štátnych príslušníkov štátu Izrael, z pracoviska Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, prostredníctvom tam v tom čase pôsobiacej a v súčasnosti už právoplatne odsúdenej zdravotnej sestry, za vopred dohodnutú sumu zabezpečoval falošné lekárske posudky z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny, Centra pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu, na základe ktorých im mal byť zachovaný študijný pobyt na území Slovenskej republiky,“ uviedla hovorkyňa. Tieto falošné lekárske posudky boli podľa prokuratúry následne na oddelení cudzineckej polície Policajného zboru Košice predložené ako pravé, čím bez predchádzajúcich povinných lekárskych prehliadok došlo k udeleniu prechodného pobytu na území SR 15 študentom - cudzím štátnym príslušníkom.
„Vzhľadom na to, že obvinený sa v súčasnosti na území Slovenskej republiky nezdržiava, prokurátor v obžalobe súdu navrhol aplikovať inštitút tzv. konania proti ušlému,“ dodala Janová. K podaniu obžaloby došlo 27. februára.
