Utorok 2. september 2025Meniny má Linda
Košická prokuratúra podala obžalobu na colníka za prijatie úplatku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Obvinený mal pri vykonávaní colnej kontroly prijať peňažný úplatok.

Autor TASR
Košice 2. septembra (TASR) - Obžalobu pre zločin prijímania úplatku podal prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Košiciach na Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Obvinený mal pri vykonávaní colnej kontroly prijať peňažný úplatok. TASR o podaní obžaloby informovala hovorkyňa KP v Košiciach Jarmila Janová.

Obvinený podľa obžaloby prijal úplatok 2. októbra 2021 ako ozbrojený príslušník Finančnej správy SR, v tom čase služobne zaradený ako colný kontrolór pobočky Colného úradu Vyšné Nemecké. „Teda, ako verejný činiteľ v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo pre seba prijal úplatok,“ doplnila Janová.
