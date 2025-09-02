< sekcia Regióny
Košická prokuratúra podala obžalobu na colníka za prijatie úplatku
Obvinený mal pri vykonávaní colnej kontroly prijať peňažný úplatok.
Autor TASR
Košice 2. septembra (TASR) - Obžalobu pre zločin prijímania úplatku podal prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Košiciach na Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Obvinený mal pri vykonávaní colnej kontroly prijať peňažný úplatok. TASR o podaní obžaloby informovala hovorkyňa KP v Košiciach Jarmila Janová.
Obvinený podľa obžaloby prijal úplatok 2. októbra 2021 ako ozbrojený príslušník Finančnej správy SR, v tom čase služobne zaradený ako colný kontrolór pobočky Colného úradu Vyšné Nemecké. „Teda, ako verejný činiteľ v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo pre seba prijal úplatok,“ doplnila Janová.
Obvinený podľa obžaloby prijal úplatok 2. októbra 2021 ako ozbrojený príslušník Finančnej správy SR, v tom čase služobne zaradený ako colný kontrolór pobočky Colného úradu Vyšné Nemecké. „Teda, ako verejný činiteľ v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo pre seba prijal úplatok,“ doplnila Janová.