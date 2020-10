Košická samospráva opravuje úsek cesty Dobšinský kopec-Palcmanská Maša

Dobšiná 28. októbra (TASR) – Koncom októbra začal Košický samosprávny kraj (KSK) s opravou úseku cesty II/535 Dobšinský kopec – Palcmanská Maša. Práce na rekonštrukcii komunikácie, ktorá je jednou zo vstupných brán do Slovenského raja, plánuje Správa ciest KSK ukončiť do konca novembra.



„Cestu v letnej sezóne využívajú desiatky turistov. Chceme, aby takéto komunikácie boli dobrou vizitkou pre návštevníkov nášho kraja a zároveň boli bezpečné aj pre domácich. Preto chceme túto cestu opraviť ešte pred zimou. Nový asfaltový koberec pribudne na úseku dlhom 1,2 kilometra a rekonštrukcia bude stáť takmer 178.000 eur, pričom financovať ju budeme z krajského rozpočtu,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.



Náklady na opravu zahŕňajú podľa KSK okrem samotnej realizácie aj spracovanie projektovej dokumentácie, odfrézovanie pôvodnej vrstvy vozovky v celom úseku, osadenie dočasného dopravného značenia a inžiniersku činnosť. V rámci prác budú vyrovnané vyjazdené a poklesnuté časti vozovky v celkovej ploche asi 200 metrov štvorcových.



KSK má v Rožňavskom okrese v pláne do konca roka aj rekonštrukciu cesty III/3026 v Lipovníku v dĺžke jedného kilometra a rekonštrukciu cesty III/3017 Jablonov nad Turňou v rovnakej dĺžke. Posledným úsekom v tomto okrese je cesta III/3000 v obci Brzotín v dĺžke 1,1 km.