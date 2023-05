Košická SOŠ technická ponúka remeselné odbory aj ukrajinským študentom

Košice 12. mája (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) technická v Košiciach ponúka študentom z Ukrajiny štúdium v stavebno-technických odboroch. Aktuálne vyhodnocuje prvé kolo prijímacích skúšok, na ktorých sa zúčastnilo aj 25 chlapcov z ukrajinského Záporožia, Odesy, Sumskej, Kyjevskej, ale aj Zakarpatskej oblasti.



Škola ďalej informovala o tom, že najväčší záujem je o odbor mechanik elektrotechnik, no možnosť podať si prihlášku do druhého kola majú študenti stále aj v odboroch mechanik stavebno-inštalačných zariadení, technik vodár - vodohospodár, technik energetických zariadení budov, ochrana osôb a majetku pred požiarom, ale aj do trojročných odborov murár a stolár.



"Po skúsenostiach s ubytovaním ukrajinských rodín na našom školskom internáte sme sa s kolegami zhodli, že naša škola dokáže ponúknuť viac - vzdelanie nevyhnutne potrebné na obnovu vojnou zasiahnutých oblastí. Študentom z Ukrajiny preto ponúkame štúdium v našich stavebno-technických odboroch, ubytovanie na internáte v areáli školy a celodenné stravovanie v školskej jedálni. Našou víziou je pripraviť prakticky a teoreticky vzdelaného absolventa, ktorý po návrate do svojej krajiny bude vedieť priložiť ruku k dielu a bude hodnotným odborníkom v stavebnom odvetví," uviedol riaditeľ SOŠ Ján Pituch.



Vedenie školy hľadalo možnosti, ako zámer zrealizovať, preto situáciu konzultovalo aj s poradcom predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu Eduardom Burašom a splnomocnencom mesta Košice pre pomoc Ukrajine Romanom Dohovičom.



"S integráciou študentov, ktorých materinský jazyk nie je slovenčina, máme z minulosti pozitívne skúsenosti. A keďže dôležitú úlohu v štúdiu u nás zohráva prax, s kolegami z pedagogického zboru sme pripravení našim budúcim študentom trpezlivo pomáhať v získavaní vzdelania," skonštatovala zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie Ivana Hostovičaková.