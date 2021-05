Košická spoločnosť rozširuje zdieľanú mobilitu do ďalších miest

Košice 21. mája (TASR) - Tisíce bicyklov, e-kolobežiek, elektrických bicyklov, motoriek, skútrov či kajakov budú v letnej sezóne k dispozícii v 17 mestách či rekreačných oblastiach Slovenska. O rozšírení zdieľanej mobility informovala TASR košická spoločnosť Antik Telecom.



Spoločnosť prevádzkuje rôzne systémy zdieľanej dopravy v Bratislave, Košiciach, Poprade, Trebišove, Moldave nad Bodvou a Veľkom Šariši. Po novom bude bikesharing, resp. mechanické bicykle prevádzkovať aj v Humennom, v Kysuckom Novom Meste, v Krásne nad Kysucou, Sabinove, Snine, Svidníku, Svite, Spišskej Teplici, Veľkých Kapušanoch a Vranove nad Topľou.



„Elektrická mobilita v podobe inteligentných skútrov pribudne v Poprade a rekreačnej oblasti Domaša, elektrické bicykle v Košiciach, Snine a Poprade, e-kolobežky v Košiciach a Poprade a na rieke Hornád budú k dispozícii zdieľané kajaky. Celkovo bude k dispozícii približne 3000 moderných dopravných prostriedkov pre rekreáciu aj každodenné dochádzanie za prácou,“ povedal za spoločnosť Peter Blaas s tým, že v Košiciach uviedli požičiavanie elektrických kolobežiek do prevádzky vo štvrtok (20. 5.), v Poprade majú pribudnúť na budúci týždeň. E-bicykle by mali byť v týchto dvoch mestách dostupné postupne od konca mája.



Všetky uvedené služby tohto operátora zdieľanej mobility sú za poplatok k dispozícii po registrácii v aplikácii Antik SmartWay pre operačné systémy Android a iOS. Vozidlá je možné požičať aj vrátiť kdekoľvek v rámci zóny použitia. Na ich vrátenie do nabíjacej stanice zaviedli motivačný program.