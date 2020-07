Košická správa ciest zavádza nakupovanie cez dynamický nákupný systém

Košice 21. júla (TASR) – Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) zavádza nakupovanie cez dynamický nákupný systém. Cieľom je ušetriť, zrýchliť a zefektívniť obstaranie tovarov a služieb bežne dostupných na trhu.



Dodávatelia, ktorí budú mať záujem ponúknuť tovary a služby cez tento systém už v prvom kole, sa môžu do 19. augusta zaregistrovať cez elektronický kontraktačný systém. Predpokladaný dátum odoslania prvej výzvy je 1. septembra, informoval Úrad KSK.



Správa ciest plánuje cez takýto systém najmä nákup náhradných dielov potrebných pre údržbu strojov a vozidiel, ako aj zabezpečenie servisu týchto mechanizmov. "Zvyšovať transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť verejných obstarávaní sa snažíme aj v organizáciách, ktorých je kraj zriaďovateľom. Od dynamického nákupného systému na Správe ciest KSK očakávame jednak otvorený výber dodávateľov, vyšší počet predložených ponúk aj úsporu na nákupoch tovarov a služieb až o 20 percent," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Okrem ekonomických výhod má takéto nakupovanie znížiť aj administratívnu záťaž organizácie a výrazne zrýchliť proces verejného obstarávania. Výhodný je aj pre samotných záujemcov. Online systém je dostupný pre každý podnikateľský subjekt, do súťaže sa tak môžu zapojiť aj menší dodávatelia a vďaka objektívnemu nastaveniu podmienok je diskriminácia podľa kraja vylúčená.



"V súčasnosti prebieha kvalifikácia subjektov do dynamického nákupného systému. V prvom kole plánujeme nákup náhradných dielov. Dodávatelia sa môžu registrovať do 19. augusta 2020 do 10.00 h. Týmto zároveň vyzývame dodávateľov na registráciu. Väčší rozsah ponúk zaručuje optimálne používanie verejných financií prostredníctvom širokej súťaže za relatívne krátky čas," informoval generálny riaditeľ SC KSK Anton Trišč.



Dynamický nákupný systém už v súčasnosti využívajú napríklad mestá Bratislava, Nitra, Trnava aj Banskobystrický samosprávny kraj.