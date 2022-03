Košická stanica eviduje nával utečencov, situáciu je vraj alarmujúca

Košice 1. marca (TASR) – Košická železničná stanica považuje situáciu súvisiacu s utečencami z ukrajinských hraníc za alarmujúcu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Stanice Košice Alžbeta Gajdošová Keruľová. Pohyb občanov z tretích krajín v jej okolí zaznamenala aj polícia, výkon služby posilnila.



Gajdošová Keruľová pre TASR uviedla, že situácia je vyvolaná návalom utečencov, ktorých na stanicu privážajú niekoľkokrát denne autobusy a vlaky. „Ide o hromadné príchody, kedy sa v stanici vyskytujú stovky utečencov nielen z Ukrajiny, ale prevažne z afrických krajín a krajín Blízkeho východu (Maroka, Afganistanu a podobne),“ povedala s tým, že časť z nich pokračuje následne ďalej na západ do hlavných miest Rakúska, Nemecka a Maďarska.



Podľa nej však mnohí z rôznych dôvodov ostávajú na stanici dlhé hodiny, niektorí dokonca dni. „Situácia je o to závažnejšia, že v čase ešte stále trvajúcej pandémie prichádzajú títo utečenci bez otestovania, bez respirátorov a základných hygienických potrieb,“ dodala.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová, so žiadosťou o riešenie situácie sa obrátili aj na Ministerstvo vnútra (MV) SR a Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Podľa jej slov je stanica plná mužov z tretích krajín. Pripomenula, že bez dokladov nemajú k dispozícii vlaky zadarmo, keďže sú určené pre ukrajinských občanov.



Aj z dôvodu pohybu občanov z tretích krajín v okolí košickej železnice polícia posilnila výkon služby. „Doposiaľ však nebolo zaznamenané narušenie verejného poriadku ani iné protiprávne konanie. Podľa informácií sa tieto osoby chystajú opustiť naše územie a vrátiť sa do svojich domovských krajín,“ uviedla pre TASR hovorkyňa košickej krajskej polície Lenka Ivanová.