Košická Steel aréna má prejsť opravou za viac ako 5,7 milióna eur

Košice 27. septembra (TASR) - Košická Steel aréna má prejsť rekonštrukciou za viac ako 5,7 milióna eur bez DPH. Cieľom je znížiť jej energetickú náročnosť. Práce by sa mali realizovať od konca apríla do polovice septembra budúceho roka. Má ísť o najväčšiu investíciu do tejto multifunkčnej haly od jej otvorenia v roku 2006.



Sumou päť miliónov eur na ňu prispeje Fond na podporu športu (FNPŠ). Modernizácia bola aj jednou z tém stredajšieho slávnostného podpísania Memoranda o spolupráci medzi HC Košice a občianskym združením (OZ) Košická aréna s podporou mesta Košice.



"V celkovom sumáre by malo dôjsť k úsporám rádovo na úrovni 35 až 40 percent," povedal pre TASR krízový manažér Steel arény Martin Schwarc. Rekonštrukciou by sa mal vyriešiť aj havarijný stav strešného opláštenia haly a problémy so zatekaním. Projekt má pozostávať z troch častí, ktoré zahŕňajú výmenu technológie chladenia a vzduchotechniky, výmenu strešného svetlíka a obnovy zázemia, ako aj výmenu osvetlenia.



"Aj toto je cesta ako pomôcť klubu aj mestu, pretože je to ušetrenie nákladov," povedal prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel s tým, že ide o národnú športovú infraštruktúru, kde sa koná aj množstvo kultúrnych podujatí.



Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že Steel aréna sa nachádzala v zlej finančnej situácii a najmä bez podpory mesta by nedokázala splatiť svoje záväzky voči dodávateľom energií a zamestnancom. "Budeme obnovovať a rekonštruovať všetko to, čo Steel aréna za posledné obdobie od roku 2006 jednoducho potrebuje - všetko to, čo je už staré, a najmä, aby sme dokázali cenu za hodinu ľadu znížiť na takú hodnotu, aby sme mohli udržať hokej a ľadový šport v Košiciach," skonštatoval.



Steel aréna je domovským stánkom hokejistov HC Košice. Ako uviedol prezident klubu a viceprezident U.S. Steelu Július Lang, vítajú všetky investície do arény, ktoré znížia jej prevádzkové náklady, alebo zvýšia komfort. Deklaroval tiež, že v rámci spolupráce s Košickou arénou a mestom Košice budú naďalej nápomocní. "Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí zlepšiť podmienky na fungovanie hokejového klubu i organizáciu iných športových a kultúrnych podujatí," uviedol.



Financie na rekonštrukciu získa OZ Košická aréna, ktoré ju prevádzkuje. V ňom majú mesto Košice a SOŠV zhodne 33,33-percentný podiel na hlasovacích právach. Ďalšie podiely vlastnia súkromné osoby. Okrem FNPŠ sa na rekonštrukcii budú podieľať pôžičkami a darmi aj sponzori a obchodní partneri OZ.