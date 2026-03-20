< sekcia Regióny
Košická tepláreň ponúkne bezplatné testovanie kvality vody
Autor TASR
Košice 20. marca (TASR) - Bezplatnú orientačnú analýzu pitnej vody zameranú na obsah dusičnanov a dusitanov ponúkne pri príležitosti Svetového dňa vody aj spoločnosť MH Teplárenský holding. Priniesť vzorku z vlastného zdroja alebo studne môžu záujemcovia v pondelok (23. 3.) od 8.00 do 12.00 h do skúšobného laboratória na adrese Teplárenská ulica 3 v Košiciach. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Andrea Devánová.
Bezplatnú orientačnú analýzu ponúkajú po šestnásty raz. Každoročne si ju dá urobiť približne 300 ľudí. Ako priblížila, najväčší význam má najmä pre majiteľov studní, ktorí si chcú overiť, či ich voda spĺňa zákonné limity pre pitnú vodu a či nedošlo ku kontaminácii podzemných vôd - napríklad priesakmi po záplavách.
Výsledky sú orientačné a slúžia ako podklad pre prípadnú ďalšiu, podrobnejšiu analýzu. „Stačí priniesť približne 0,5 litra vody v sklenenej alebo PET fľaši, pričom vzorka by mala byť odobratá v deň testovania. Každý záujemca dostane poradové číslo, pomocou ktorého si bude môcť overiť výsledok analýzy. Tie zverejníme najneskôr 27. marca 2026 na našej webovej stránke www.mhth.sk v sekcii naše teplárne/Košice/dôležité oznamy,“ uviedla manažérka skúšobného laboratória spoločnosti Aneta Čapová.
Výsledky z minulého roka ukázali, že z celkového počtu analyzovaných vzoriek bol limit do 50 mg/l dodržaný v 75 percentách prípadov, 25 percent vzoriek ho prekročilo. Najvyššia nameraná koncentrácia dusičnanov dosiahla 271 mg/l a v dvoch vzorkách sa potvrdila aj prítomnosť dusitanov. Podľa Devánovej pozitívnou správou je, že vo vzorkách zo záplavových oblastí okolia Košíc - z obcí Čaňa, Gyňov, Zdoba-Byster, Trstené pri Hornáde a Krásna pri Hornáde - klesol podiel nevyhovujúcich výsledkov z 50 na 25 percent.
