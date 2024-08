Košická univerzita chce postaviť Centrum zelených technológií

Košice 12. augusta (TASR) - Technická univerzita v Košiciach (TUKE) plánuje modernizáciu svojho areálu, vzniknúť by tu malo Centrum zelených a digitálnych technológií so zameraním na informačno-komunikačné technológie (CGDT-IKT). Vyplýva to zo zámeru, ktorý TUKE v uplynulých dňoch predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Celkové náklady na realizáciu predstavujú sumu približne 23,5 milióna eur.



Územie areálu je ohraničené komunikáciami Letná - Boženy Němcovej - Vysokoškolská, vo vnútri ktorého sa nachádza Komenského park. V parku sú situované najstaršie objekty areálu. Projekt počíta s odstránením dvoch z nich, ktoré sú po dobe svojej životnosti. V bezprostrednom okolí má vyrásť CGDT-IKT.



"Do areálu prinesie nové funkcie, orientované na vedu a výskum v spojení s univerzitným vzdelávacím systémom. Dôvodom realizácie tejto novostavby je potreba vytvorenia optimálnych podmienok pre vrcholovú vedu a výskum, jej spojenie s praxou a vzdelávaním a zabezpečením adekvátneho sociálneho zázemia tak pre vedcov a výskumníkov, ako aj pre študentov," uvádza univerzita v zámere.



Po dobudovaní centra bude podľa nej areál TUKE ako celok plniť pôvodnú funkciu na kvalitatívne oveľa vyššom stupni, zodpovedajúcu zvyšujúcim sa požiadavkám na úrovni univerzitného vzdelávania vrátane dôrazu na rozvoj vedy a výskumu.



Stavba CGDT-IKT je navrhnutá ako polyfunkčný objekt s podlahovou plochou viac ako 42.000 štvorcových metrov. Pozostávať má z jedného objektu rozdeleného na osem dilatačných celkov. Nadzemná časť má mať päť päťpodlažných pavilónov a átriových prepojení medzi nimi. Slúžiť majú na potreby novej fakulty. Podzemnú časť majú tvoriť dve podlažia, kde majú byť parkovacie plochy a technické zázemie. Vzniknúť má takmer 500 nových parkovacích miest.



Univerzita by s výstavbou chcela začať ešte v októbri tohto roka, pričom by mala trvať tri roky.