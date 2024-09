Košická Univerzita Pavla Jozefa Šafárika otvorila akademický rok

Košice 17. septembra (TASR) - Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v pondelok (16. 9.) otvorili nový akademický rok. V areáli Filozofickej fakulty UPJŠ zároveň slávnostne odovzdali do užívania zrekonštruovanú budovu Aténa, kde sídli nová univerzitná materská škola UPeJeŠko. Informovala o tom hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.



Otvorenie akademického roka bolo výnimočné, keďže vedenie univerzity predstúpilo pred prítomnú akademickú obec a publikum v nových talároch a biretoch, ktoré špeciálne pre UPJŠ navrhla košická návrhárka Louisa Dvorak. Pri tvorbe akademických talárov súčasnej UPJŠ vychádzali ich tvorcovia z historických súvislostí a univerzitnej tradície.



"Odborníci z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa okrem iného intenzívne zaoberajú aj históriou našej univerzity. Z tejto iniciatívy vznikol nápad pri príležitosti 65. výročia založenia UPJŠ dať talárom nový vizuál, ktorý by lepšie reflektoval históriu univerzity, jej symboly, ale aj vzťah k mestu Košice," priblížila prorektorka UPJŠ pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium Monika Halánová.



Program slávnosti sa začal príhovorom rektora UPJŠ Daniela Pellu, predstavení boli pedagógovia a vedci, ktorí kvalifikačne postúpili - osem nových profesorov, 15 docentov a jeden nositeľ vedeckej hodnosti doktor lekárskych vied. Súčasťou bolo odovzdávanie Cien rektora v niekoľkých kategóriách. Druhýkrát v histórii UPJŠ odovzdali Cenu Faigy Senderovitch za záverečnú prácu za prínos v boji proti antisemitizmu, prekrúcaniu holokaustu a pravicovému extrémizmu.



Univerzitná škôlka UPeJeŠko má formu štátnej materskej školy s jednou zmiešanou triedou s kapacitou 25 detí vo veku od troch do šiestich rokov. Sídli na prízemí zrekonštruovanej historickej budovy Aténa, na poschodí sa nachádzajú zrenovované kancelárske priestory pre zamestnancov UPJŠ. "Stavebné práce dosiahli sumu približne 1.082.300 eur, pričom Ministerstvo školstva, vývoja, výskumu a mládeže SR poskytlo dotáciu vo výške takmer 707.000 eur. Zvyšok financovala UPJŠ z vlastných zdrojov," doplnila k obnove objektu Hoľanová.



UPJŠ zabezpečuje vzdelávanie na všetkých troch stupňoch v 272 študijných programoch na piatich fakultách a jednom ústave. Aktuálne poskytuje vzdelanie viac ako 7200 študentom. Zo zahraničia v tomto roku na UPJŠ študuje takmer 1600 študentov zo 68 krajín sveta.