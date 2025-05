V Košiciach zrealizovali u pacientky unikátnu transplantáciu obličky

Košice 29. mája (TASR) - V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) sa podarilo lekárom úspešne zrealizovať v poradí šiestu transplantáciu obličky u tej istej pacientky. Podľa nemocnice ide o prvú takúto transplantáciu na Slovensku a len tretiu na svete.



Operácia sa uskutočnila vlani v novembri. Darcom obličky pre pacientku bol jej manžel. Transplantácia bola náročná okrem iného aj tým, že ich krvné skupiny sa nezhodovali. Pacientka Jana, ktorej predchádzajúce transplantované obličky počas života postupne zlyhali a museli byť nahradené, pred novinármi vo štvrtok potvrdila, že sa cíti dobre. Nemocnica vyzdvihla úspešnú multiodborovú spoluprácu tímu lekárov a celého personálu Transplantačného centra UNLP.



„Táto transplantácia je unikátna nielen na Slovensku, ale podľa dostupných informácií je len treťou na svete, takže ide o naozaj raritný prípad,“ uviedol transplantačný chirurg Štefan Hulík z I. chirurgickej kliniky. K zotaveniu pacientky došlo podľa neho relatívne rýchlo a prepustená z nemocnice bola po 30 dňoch do ambulantnej starostlivosti. „Samotný priebeh operácie bol štandardný, väčšie komplikácie sa nevyskytli. Potrebné je zdôrazniť, že aj vďaka anestéziologickému tímu, keďže išlo o veľmi dlhý operačný výkon,“ skonštatoval chirurg.







Prvú obličku pacientke transplantovali ešte v roku 1989 v Bratislave, ďalších päť postupne v Košiciach. Pri piatej operácii v roku 2016 jej daroval obličku syn.



„Cítim s výborne,“ povedala pacientka novinárom. Uviedla, že zdravotné problémy mala už od detstva a od 19 rokov je na invalidnom dôchodku. „Povedala by som, že som mala šťastie v nešťastí, že tie obličky som dostala, ako som dostala. A môj syn a manžel jednoducho nechceli, aby som chodila na dialýzu,“ povedala. Zvláštnosťou je, že v tele má teraz štyri obličky - jednu vlastnú a dve transplantované, ktoré sú nefunkčné, ale nespôsobujú žiadne problémy, a jednu funkčnú novotransplantovanú.



„Retransplantácie, tak sa volajú opakované transplantácie, sú v dnešnej dobe celkom bežné a aj my máme množstvo pacientov, ktorí majú už druhú alebo tretiu transplantáciu obličky za sebou. V tomto prípade šiestej transplantácie u jednej pacientky je to rarita jednak v priestore Slovenska, stredoeurópskom, ale aj svetovom,“ priblížil riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa. Program orgánových transplantácií v nemocnici je podľa neho v oblasti regiónu jedinečný. „V ostatnom čase okrem štandardnej transplantácie obličiek, ktoré robíme, sme spustili program transplantácie pankreatických ostrovčekov. Viaceré úspechy sme zaznamenali v oblasti transportu a optimalizácie orgánov pred transplantáciou a vlastne v celom transplantačnom priebehu," dodal.