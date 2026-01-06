< sekcia Regióny
Košická UVLF má unikátny model skleneného koňa, jeho orgány svietia
Autor TASR
Košice 6. januára (TASR) - Unikátnu už historickú, ale stále funkčnú a názornú pomôcku na výučbu budúcich veterinárov využíva košická Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF). Ide o „skleneného koňa“ v životnej veľkosti so znázornením kostí, žíl a vnútorných orgánov, ktoré sa postupne rozsvecujú - od mozgu až po srdce, pľúca, črevá, obličky či maternicu.
Vytváraniu takýchto priehľadných modelov ľudí, koní a kráv sa v minulosti venovalo Nemecké múzeum hygieny v Drážďanoch. Sklenených koní podľa dostupných informácií pritom vyrobilo len päť kusov.
„Model vytvorili vo vtedajšej Nemeckej demokratickej republike a do majetku školy pribudol koncom roka 1958. Pridelili ho katedre normálnej anatómie, ako sa to vtedy volalo. Hoci má už takmer 70 rokov, elektrónkové zariadenie aj dnes slúži a študenti môžu vidieť, ako sa postupne rozsvecujú jednotlivé časti koňa, ako sú orgány v tele umiestnené a nadväzujú na seba,“ povedala pre TASR hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.
Model je vyrobený z plastu a k jeho pôvodnej súčasti patrí zvukové zariadenie na opis jednotlivých orgánov, hoci nie všetko už dnes funguje. Stále je však príťažlivým objektom pre návštevníkov univerzity a vzbudzuje veľký záujem pri rôznych exkurziách a prehliadkach. Umiestnený je v morfologickom pavilóne školy, v tzv. osáriu, kde sú aj kosti a rôzne znázornenia orgánov zvierat.
Drážďanské Nemecké múzeum hygieny v rámci projektu pátra po ním vytvorených a dochovaných anatomických modeloch, pričom osobitne ocenilo košického skleneného koňa. „Tento náš model sa im veľmi páčil a zhodnotili ho ako jeden z najstarších a najzachovalejších modelov,“ priblížila hovorkyňa univerzity.
Symbolom UVLF je aj ďalší kôň - bronzová plastika žrebca Arda, ktorá stojí uprostred univerzitného areálu. Model koňa vytvoril český sochár Josef Václav Myslbek, keď pripravoval jazdeckú sochu sv. Václava pre Václavské námestie v Prahe. Dve totožné plastiky žrebca odliali v roku 1979, tá druhá zdobí areál Veterinárnej univerzity Brno.
