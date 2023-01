Košická UVLF priblíži na dni otvorených dverí informácie o štúdiu

Košice 26. januára (TASR) - Deň otvorených dverí sa vo štvrtok koná na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Záujemcovia sa počas neho dostanú do centra klinických zručností, ale aj do laboratórií a k zvieratám, pozrieť si môžu napríklad ukážky kynológie či práce s dravcami.



"Záujemcovia o štúdium budú môcť získať všetky dôležité informácie o študijných programoch, organizácii štúdia, živote študentov aj pestrých možnostiach mimoškolských aktivít. Dozvedia sa, čo všetko je obsahom výučby, ale aj to, aké môže byť v budúcnosti uplatnenie absolventov," informovala hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková. Deň otvorených dverí trvá od 9.30 do 14.00 h.



Na jednotlivých pracoviskách a v areáli univerzity sa záujemcovia dozvedia od odborníkov, napríklad o parazitárnych chorobách ľudí a zvierat, mikrobiologickej a imunologickej diagnostike patogénov. Uvidia kliniku malých zvierat v Univerzitnej veterinárnej nemocnici i centrum klinických zručností, kde budúci veterinári získavajú prvé zručnosti s ošetrovaním zvierat. Priestor dostane aj biochémia či chémia.



"Keďže UVLF je známa maximálnou mierou práce so živými zvieratami, záujemcovia o štúdium si budú môcť prezrieť ustajňovacie priestory veľkých zvierat, no uvidia aj ukážky športovej a záchranárskej kynológie, obedience, dogdancingu, ale aj canisterapie či práce s dravcami," uviedla Bobriková. Predstaví sa aj klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov, zaujme aj expozícia plazov, jašteríc a rýb.



V akademickom roku 2023/2024 otvorí UVLF študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia, veterinárna sestra, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, bezpečnosť krmív a potravín, trh a kvalita potravín, a pohoda a ochrana zvierat.