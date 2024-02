Košická univerzita veterinárskeho lekárstva otvára darcovský program

Košice 21. februára (TASR) - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach otvára darcovský program, ktorý by mal pomôcť jej študentom pri praktických cvičeniach. Na verejnosť sa obracia s výzvou na darovanie tiel uhynutých spoločenských zvierat - psov, mačiek, morčiat, ale aj zajacov, hydiny či iných malých aj exotických domácich miláčikov.



"Ak darca odovzdá telo takéhoto zvieraťa univerzite, nemusí zaplatiť žiaden poplatok. Ako výraz vďaky a úcty v prípade záujmu univerzita zverejní meno a fotografiu domáceho miláčika v Galérii darcov na svojom webovom portáli," informovala hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.



Darcovský program má pomôcť nastupujúcej generácii veterinárnych lekárov pri vytváraní lepších podmienok výučby patologickej anatómie na katedre morfologických disciplín. Študenti sa počas prednášok a cvičení podrobne zoznamujú s anatómiou rôznych druhov zvierat, ale aj morfologickými zmenami, ktoré vznikajú počas rôznych patologických procesov. Teoretické vedomosti dopĺňajú praktickými skúsenosťami a zručnosťami na cvičeniach. Nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia je dostatok anatomického, teda pitevného materiálu. Pre študentov tretieho, štvrtého a piateho ročníka študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo potrebuje katedra počas jedného semestra 100 až 120 kadáverov.



"Jedným z dôvodov, prečo nám anatomický materiál chýba, je trend pochovávať telá psov a mačiek na zvieracích cintorínoch. Chápeme, že majitelia si so svojimi spoločenskými zvieratami vytvárajú silný citový vzťah, ktorý chcú ukončiť aj symbolickým krokom. No pokles počtu tiel uhynutých zvierat v posledných rokoch výrazne ovplyvňuje možnosti našich študentov získať vedomosti, ale aj zručnosti, ktoré potrebujú pri pomoci živým zvieracím miláčikom," vysvetlil vedúci Katedry morfologických disciplín UVLF Róbert Herich.



Hovorkyňa informovala, že telo uhynutého zvieraťa môžu darcovia odovzdať v priestoroch UVLF v Pavilóne č. 17 - Príjem kadáverov v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 h. V prípade záujmu môžu o viac informácií požiadať na telefónnom čísle 0915 984 709.