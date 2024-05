Košická UVLF otvorí v septembri materskú školu Veterinka

Košice 25. mája (TASR) - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach otvorí v septembri materskú školu (MŠ) s názvom Veterinka. Bude mať jednu triedu pre 20 detí od troch do šiestich rokov. Ako TASR informovala hovorkyňa UVLF Zuzana Bobríková, prednostne bude prijímať deti zamestnancov, študentov a doktorandov UVLF.



Zápis do MŠ prebieha do 30. mája. Veterinka je situovaná v jednom z pavilónov v areáli univerzity, deti budú mať k dispozícii aj vlastné ihrisko s hernými prvkami. V univerzitnom parku a v okolí sú vhodné podmienky na pohybové aktivity, šport a turistiku.



Ako uviedol rektor UVLF Jozef Nagy, zámerom je využiť osobitosti aj podnetné prostredie univerzity, aby sa deti zaoberali témou prírody a životného prostredia. "Budeme sa snažiť formovať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, budovať u nich povedomie o potrebe ochrany vlastného zdravia i zdravia ostatných. Významne pri tom využijeme zameranie školy v oblasti hygieny potravín, budeme formovať poznanie detí o zdravých potravinách a zdravých jedlách," dodal Nagy.



Ponuku aktivít v MŠ rozšíri aj možné využitie študentských záujmových klubov, ako kynologický, plazov a akváriových rýb, sokoliarstva a rehabilitácie dravcov, malých cicavcov a exotických vtákov, chovateľov včiel. Ďalšie možnosti ponúkajú i školská farma, Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach či jazdecký areál.



Rekonštruovať priestory začala UVLF z príspevku rezortu školstva, ktorý v roku 2020 vyčlenil jeden milión eur na podporu vzniku univerzitných MŠ. Päť verejných vysokých škôl vrátane UVLF dostalo dotácie po 200.000 eur. Ďalšie zdroje použila univerzita z vlastného rozpočtu.



Na prízemí pavilónu prebehla rozsiahla rekonštrukcia, menilo sa dispozičné riešenie miestností, aby vyhovovali predškolskému zariadeniu. Triedy, šatne, herňa a sociálne zariadenia sú hotové a začínajú sa vybavovať nábytkom. V apríli sa začali práce na vonkajšom plášti a streche budovy, na ktoré univerzita získala 246.655 eur z Plánu obnovy a odolnosti SR.