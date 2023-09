Košická verejnosť môže rozhodnúť o budúcej podobe Parku za Sladovňou

Košice 21. septembra (TASR) - Mesto Košice chce do konca roka spracovať projektovú dokumentáciu pre projekt Park za sladovňou. Cieľom je vytvoriť jeden z najväčších parkov v Košiciach a novú zelenú oddychovú zónu pre obyvateľov. K jeho budúcej podobe sa prostredníctvom online dotazníka môže vyjadriť aj verejnosť. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.



Budúci park má vzniknúť na mieste existujúceho zeleného pásu, ktorý je v súčasnosti ohraničený Žriedlovou, Toryskou a Husárskou ulicou. V budúcnosti by mal prepájať mestské časti Staré Mesto a Západ spoločne so zrevitalizovaným bývalým evanjelickým cintorínom, ktorý sa v tejto lokalite nachádza.



Niekdajší cintorín mesto prevzalo do svojej správy v roku 2019. V Parku za sladovňou koncom zimy vysadili 140 nových stromov v rámci náhradnej výsadby za vyrúbané topole na Slaneckej ceste. Magistrát v súčasnosti pripravuje zadanie pre spracovanie projektovej dokumentácie na uvedenom území.



Verejnosť sa prostredníctvom dotazníka môže do 8. októbra vyjadriť, ako by mal park podľa nej vyzerať, akú by mal mať funkciu a čo by sa v ňom malo nachádzať. "Na výber je napríklad zeleň, lavičky, komunitné záhrady, ihriská, priestor na beh, detské ihriská, výbeh pre psy, komerčné prevádzky. Z možnej ponuky služieb si môžu vybrať napríklad toalety, pitnú vodu, Wi-Fi, požičovňu kolobežiek, bicyklov, kaviareň, priestor na grilovanie a iné," spresnil vedúci oddelenia strategického rozvoja a zástupca riaditeľa magistrátu Richard Dlhý.



Investíciu za niekoľko miliónov eur chce mesto financovať z eurofondového programu Slovensko. "Ak všetko dobre pôjde, stavebné práce by sa mohli začať už v budúcom roku. Prví návštevníci by sa po parku mohli prechádzať v roku 2025," dodáva magistrát.



Online dotazník a bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke mesta.