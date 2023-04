Košická záchranka má nového riaditeľa, Kožuška nahradil Hosa

Košice 20. apríla (TASR) - Doterajší riaditeľ Záchrannej služby Košice (ZSKE) Dušan Kožuško skončil vo svojej funkcii. Z tejto pozície ho odvolali v piatok (14. 4.). Pre TASR to potvrdilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Personálne zmeny vo vedení košickej záchranky konkrétne nezdôvodnilo. Novým riaditeľom ZSKE sa stal Vladimír Hosa.



Hosa pre TASR uviedol, že záchranárom je od roku 2002. Bol tiež hlavným zdravotníckym záchranárom, pôsobil aj ako hlavný odborník MZ SR pre zdravotnícke záchranárstvo a doposiaľ bol technickým riaditeľom ZSKE.



"Jeho vymenovanie je na dobu určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, najdlhšie do 14. októbra 2023. Výberové konanie sa aktuálne pripravuje," uviedol rezort.



Zároveň potvrdil, že v iných zdravotníckych zariadeniach v súčasnosti neboli realizované personálne zmeny.