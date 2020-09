Košická záchranka podala trestné oznámenie kvôli opiátom

Košice 24. septembra (TASR) – Riaditeľ Záchrannej služby Košice (ZSKE) Bystrík Mucha podal pre podozrivé nakladanie s opiátmi trestné oznámenie. Ako TASR informoval hovorca ZSKE Viktor Wurm, závažné porušenia zákona vyplývajú zo spätných hĺbkových kontrol, ktoré spustili pre rôzne podozrenia.



Pri nakladaní s nebezpečným odpadom a so zvyškovými opiátmi mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu. Ako ZSKE uvádza, vyplýva to zo záverov Správy o hodnotení legislatívy, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany a životného prostredia.



„Žiaľ, pri kontrole stavu prevádzky, ktorý nám zanechali predchodcovia, postupne narážame aj na veľmi vážne porušenia legislatívy, aké v žiadnom prípade nemožno tolerovať," povedal Mucha s tým, že v súvislosti s uvedeným podozrením podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Ten podľa košickej záchranky mohol v minulosti nelegálnym spôsobom nakladať so zvyškovými opiátmi a sprístupňovať ich tretím osobám.