Košická záchranka upozorňuje na podvodníka, od ľudí vyberá peniaze

Ilustračná fotka. Foto: TASR Diana Semanová

Zneužíva meno organizácie.

Autor TASR
Košice 13. augusta (TASR) - Záchranná služba Košice (ZSKE) upozorňuje na podvodníka, ktorý od ľudí vyberá peniaze a zneužíva meno organizácie. Verejnosť vyzýva na obozretnosť.

„Neznáma osoba sa vydáva za zamestnanca ZSKE, zneužíva uniformu s logom našej spoločnosti a neoprávnene vyberá od ľudí peniaze,“ informuje na sociálnej sieti.

Zdôrazňuje, že uvedená osoba nie je jej zamestnancom ani zástupcom a koná podvodne. „V prípade kontaktu s takouto osobou nás neváhajte kedykoľvek informovať,“ dodáva ZSKE.
