Košická železničná nemocnica je opäť na predaj

Košice 13. marca (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) opätovne ponúkajú na predaj areál Železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach. Vyvolávacia cena v ponukovom konaní formou elektronickej aukcie je aktuálne 11.320.145 eur bez DPH. Oproti predchádzajúcemu deviatemu kolu ponuky suma stúpla o 1,3 milióna eur.



Cena sa zvýšila napriek tomu, že železniciam sa pred tým nepodarilo predať nemocnicu ani za nižšiu vyvolávaciu sumu. Zrušenie deviateho kola vyhláseného koncom minulého roka potvrdila hovorkyňa ŽSR Vladimíra Bahýlová. "ŽSR aktualizovali vyvolávaciu cenu v ponukovom konaní formou elektronickej aukcie na základe odporúčania Ministerstva dopravy SR s cieľom dosiahnutia maximalizácie výnosu z predmetného odpredaja," uviedla pre TASR.



V minulom kole bola vyvolávacia cena 9.988.363 eur bez DPH. Pred tým boli kolá vyhodnotené ako neúspešné, teda bez doručenia cenových návrhov na kúpu. Na začiatku, ešte v roku 2021 bola navrhovaná cena až 13,3 milióna eur.



Uzávierka cenových návrhov aktuálnej ponuky je 22. marca. Železnice predávajú areál ako nepotrebný majetok. Účelom vyhlásenia ponukového konania formou elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov. Samotná elektronická aukcia sa vykoná v druhej fáze.



Predávaný objekt sa využíva ako nemocnica a zdravotné stredisko na základe platnej nájomnej zmluvy. Železničná nemocnica Košice patrí do siete nemocníc Penta Hospitals. Zdravotnú starostlivosť poskytuje na siedmich oddeleniach a v takmer 40 odborných ambulanciách. Vedenie a zamestnanci nemocnice v auguste 2022 vyjadrili obavy zo zániku tohto zdravotníckeho zariadenia v dôsledku predaja budovy prípadnému developerovi. Nájomná zmluva vtedy trvala do konca roka 2023, aktuálne je nájom zmluvným dodatkom predĺžený do 31. decembra 2025 s opciou do konca roka 2026.



Pre sieť súkromných nemocníc nebolo odkúpenie areálu ani za cenu takmer desať miliónov eur bez DPH reálne. "Vyvolávacia cena nehnuteľnosti nezodpovedá finančným možnostiam obchodnej spoločnosti, ktorá prevádzkuje poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti. Podnikanie v zdravotníctve nie je v prípade predkladania ponúk na kúpu nehnuteľnosti konkurencieschopné v porovnaní s developerskou činnosťou," skonštatoval vlani v júli pre TASR Tomáš Kráľ, hovorca vtedajšej siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare, aktuálne pod názvom Penta Hospitals.



Súčasťou areálu železničnej nemocnice medzi ulicami Masarykova, Svätoplukova a Kmeťova sú okrem hlavnej budovy aj ďalšie stavby ako kompresorová stanica, vodojem, redukčná stanica či garáže. Celkovo ide o stavby s podlahovou plochou viac ako 14.000 štvorcových metrov a o pozemky s rozlohou zhruba 10.500 štvorcových metrov.