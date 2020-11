Košická zoo je stále otvorená, v týchto dňoch prešla na zimný režim

Košice 1. novembra (TASR) – Košická zoologická záhrada je pre verejnosť otvorená za sprísnených hygienicko-bezpečnostných opatrení. Informovala o tom Eva Malešová z košickej zoo s tým, že v týchto dňoch už prešla na zimný režim a brány pre verejnosť zatvára o 16.00 h. Väčšina zvierat obýva svoje celoročné výbehy. Zazimované sú len niektoré druhy exotických vtákov, africké antilopy či suchozemské korytnačky.



Tento rok navštívilo košickú zoo podľa Malešovej vyše 212.000 ľudí. „Napriek pandémii, ktorá ju zatvorila v prvej vlne na 55 dní, na priazeň návštevníkov sa nemôže sťažovať. Historicky rekordné boli obidva letné mesiace – júl a august, keď do zoo prišlo vyše 130.000 návštevníkov,“ vyzdvihla Malešová. Ako ďalej priblížila, druhá vlna pandémie a s ňou súvisiace opatrenia, ale aj počasie sa podpísali pod októbrovú návštevnosť. Kým vlani navštívilo zoo v desiatom mesiaci vyše 15.000 ľudí, v tomto roku to bola sotva tretina.



Na rozvoj cestovného ruchu a ochranu prírodných hodnôt je zameraný ďalší projekt - Zoologické záhrady bez hraníc, ktorý začala v týchto dňoch realizovať košická zoo v spolupráci so zoo Nyíregyháza. „Vďaka fondu malých projektov pre východnú programovú oblasť Interreg Slovenská republika – Maďarsko preinvestuje ako hlavný partner takmer 32.000 eur,“ priblížila Malešová. V areáli košickej zoo tak pribudne nový moderný informačno-edukačný systém, ktorý by mal byť hotový koncom leta budúceho roka.