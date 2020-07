Košická zoo má pre návštevníkov nové lákadlá, medvieďatá Mášu a Filipa

Košice 22. júla (TASR) – Košická zoologická záhrada má novú atrakciu - dve mláďatá medveďa hnedého s menami Máša a Filip. V súčasnosti polročné medvieďatá zachránili v marci v Národnom parku Nízke Tatry po tom, ako ich matka opustila.



Zhruba tri mesiace strávili medvedí súrodenci na záchrannej stanici v Zázrivej a pred mesiacom ich premiestnili do košickej zoo. Keďže ide o zvieratá z voľnej prírody, zoo ich až v stredu verejne prezentovala po získaní príslušného povolenia ministerstva životného prostredia.



"My ich postupne učíme na život za elektrickými ohradami, je to veľmi šetrný spôsob chovu, pretože nedochádza k žiadnym zraneniam. Tie zvieratá sú veľmi múdre a pri prvom kontakte, ktorý prebehol ešte v Zázrivej, si zapamätali, že drôt je niečo, za čo ďalej nemôžu. Chovné zariadenie pre medvede v našej zoo je jedno z najväčších v strednej Európe vôbec," uviedol pre novinárov riaditeľ zoo Erich Kočner. V Košiciach tak majú medvede v rámci slovenských zoo najprirodzenejšie podmienky. V areáli s rozlohou 15.000 metrov štvorcových majú pretekajúci potok, stromy či kroviny, možnosť nájdenia potravy i vyhrabania si vlastnej nory.



Mláďatá sa aktuálne nachádzajú v zmenšenom výbehu v hornej časti komplexu pre medvede, kde ich môžu návštevníci vidieť. Kŕmenie prebieha denne zrána a okolo 13.30 h. "V súčasnosti mláďatá vážia zhruba 28 kilogramov. Okrem mlieka dostávajú samozrejme ovocie, rôzne druhy hrozna, sliviek, jabĺk či hrušiek, zeleninu - fazuľu, naklíčenú šošovicu a podobne, varenú ryžu a varíme im aj sleďa – morskú rybu. Jedálniček je teda veľmi pestrý," priblížil vedúci zoologického oddelenia Patrik Pastorek. V priebehu leta budú chovatelia mláďatá postupne navykať na samostatný medvedí život.



Máša a Filip pribudli do zoo k dvom starším medveďom v samostatných výbehoch. Jedným z nich je medvedica Sindy pochádzajúca zo slávnych pätorčiat, ktoré sa v Košiciach narodili v roku 2002 a boli zapísané aj do Guinnessovej knihy rekordov. Druhým je starší samec Žabo narodený v roku 1997.



Na prezentácii mláďat sa zúčastnil aj primátor Košíc Jaroslav Polaček, ktorý napriek negatívnym ekonomickým dôsledkom koronakrízy vrátane výpadku tržieb zo vstupného deklaroval za mesto podporu zoo a jej medvedím prírastkom.