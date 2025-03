Košická zoo má pre opatrenia proti slintačke zvýšené náklady

Košice 27. marca (TASR) - Nariadené preventívne opatrenia proti šíreniu slintačky a krívačky postihujú vo viacerých ohľadoch aj prevádzku Zoologickej záhrady Košice, ktorá je od 21. marca zatvorená. Jedným z dôsledkov je výpadok tržieb zo vstupného počas jarných dní. TASR to uviedla vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.



„Z hľadiska návštevnosti a výnosov zo vstupného to môžu byť straty, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou premietnu aj v ročnej návštevnosti. Tržby zo vstupného pre nás predstavujú významný zdroj príjmov. Pri súčasných prognózach môže ísť až o 50-percentný výpadok,“ uviedla.



Zoo informovala, že na zamedzenie prenosu a šírenia nákazy prijala striktné opatrenia, ktoré si vyžiadali zvýšené náklady na dezinfekciu chovných priestorov a prevádzky vôbec. Areál je takmer hermeticky uzavretý. „Všetky vozidlá zabezpečujúce prevádzku vrátane dodávateľov prechádzajú dezinfekčným brodom, ktorý je aj pri vstupoch do chovných zariadení,“ uviedol riaditeľ zoo Erich Kočner.



Košická zoologická záhrada chová v súčasnosti 1700 zvierat zastúpených v približne 340 druhoch. Zvlášť hygienicky prísne v zoo posudzujú všetky miesta, kde sa nachádzajú na chorobu vnímavé zvieratá. V zoo ide o 34 plemien a druhov takýchto živočíchov. K bezprostredne náchylným patrí uhorský stepný dobytok, zebu zakrslý, byvol vodný a jak domáci.



Chovatelia venujú viac pozornosti očiste a dezinfekcii pracovného náradia a pomôcok. Mimoriadna situácia sa dotkla aj transportov, ktoré mala zoo naplánované v najbližších dňoch. „Išlo o presuny a dovoz zvierat z Francúzska, Poľska, Maďarska i Českej republiky. Pri zvládaní tejto situácie sme v úzkom kontakte so zriaďovateľom - mestom Košice, ktorý je v nevyhnutnom prípade pripravený bezodkladne pomôcť,“ uviedol Kočner.



Milovníkom zvierat zoo v týchto dňoch odporúča navštíviť stálu expozíciu plazov a obojživelníkov v Zoodome na Mojmírovej ulici v Košiciach, ktorá je otvorená denne okrem pondelka za zvýhodnené vstupné.



O zatvorení zoologických záhrad na území celého Slovenska informoval 21. marca ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Martin Chudý. Ide o súčasť preventívnych opatrení v dôsledku výskytu nákazy slintačky a krívačky.