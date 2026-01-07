< sekcia Regióny
Košická zoo má prvé novoročné mláďa - mačiaka husárskeho
Autor TASR
Košice 7. januára (TASR) - Prvým tohtoročným mláďaťom, ktoré sa narodilo v košickej zoologickej záhrade, je mačiak husársky. Mláďa tohto afrického primáta prišlo na svet na sviatok Troch kráľov (6. 1.). Mláďatko je čulé a matka sa oň vzorne stará, je to jej druhé mláďa a druhé narodené v Košiciach. TASR o tom informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.
Mačiaky husárske chová zoo od roku 2009, keď zo Zoo Miškolc prišiel nechovný - expozičný pár. Reštart v chove mačiakov nastal po desiatich rokoch. „Na odporúčanie európskeho koordinátora sme postupne zostavili novú skupinu s perspektívou reprodukcie. Naše úsilie sme zavŕšili pred piatimi rokmi,“ povedal riaditeľ Zoo Košice Erich Kočner.
Otcom najnovšieho prírastku je samec Fülöp a matkou je Hayo, ktorá pochádza z Tierparku Hamm z Nemecka. Pohlavie mláďatka zatiaľ nie je známe. „Zoo Košice toto mláďa považuje za veľký úspech, keďže za posledný rok sa v rámci európskych zoologických záhrad narodilo len osem mláďat,“ dodal Kočner.
Tento ohrozený druh chová v Európe len 18 zoologických záhrad, v ktorých žije dovedna okolo 100 jedincov. Na Slovensku sa týmto primátom môže pochváliť iba košická zoo. Ako informovala, ide o druh tzv. starosvetského primáta, ktorý pochádza zo západnej až východnej Afriky.
Na mačiakoch husárskych je zaujímavé, že trávia omnoho viac času na zemi ako iné primáty. Patria medzi výborných bežcov, keďže v prípade nebezpečenstva dokážu vyvinúť rýchlosť až 50 kilometrov za hodinu. Návštevníci ich môžu vidieť hneď za vstupom do zoo po pravej strane.
