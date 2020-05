Košická zoo po 55 dňoch opäť otvorí svoje brány verejnosti

Košice 5. mája (TASR) – Zoologická záhrada Košice zajtra po 55 dňoch otvorí svoje brány verejnosti. Zoo bola dočasne zatvorená pre hrozbu šírenia nového koronavírusu. Jej znovuotvorenie umožnilo uvoľňovanie opatrení v súvislosti s nákazou. Ako za zoo TASR informovala Eva Malešová, návštevníci budú musieť rešpektovať hygienicko-bezpečnostné podmienky.



Zoo sprístupní celý areál, no zatvorené zostanú exotárium a minivivárium. „Návštevníci sa budú môcť pohybovať len v jednom smere. Vodidlom pre nich budú biele šípky vedúce návštevníckou trasou,“ spresnila. Návštevníkom odporúča, aby si všímali najmä značenie na križovatkách a smerovanie k dočasnému východu, ktorým sa stane služobný, respektíve zamestnanecký vstup.



Pomôckou pre dodržiavanie bezpečnej vzdialenosť vo vstupnom koridore budú dištančné čiary. Pravidlá zoo budú zverejnené na tabuli pri vstupnej bráne či vo viacerých častiach areálu. Na desiatich miestach nainštalovali dávkovače s dezinfekčnými roztokmi. Zoo tiež pripomína povinnosť nosiť ochranné rúško.



„Novou službou pre návštevníkov bude rúškomat umiestnený hneď za vstupom. Návštevníkom bude od stredy slúžiť aj ZOOshop. Vzhľadom na obmedzený priestor budú môcť návštevníci vchádzať len po jednom. Toto pravidlo bude platiť aj pri návšteve toaliet, kde sú tiež vyznačené dištančné zóny,“ povedala Malešová.



Svoje brány pre návštevníkov otvorí aj DinoPark. Jeho prehliadková trasa bude bez obmedzení. K dispozícii budú aj niektoré bufety. Do odvolania bude pre návštevníkov zatvorené 3D kino, rovnako ako aj požičovňa detských vozíkov či automaty na krmivo.



Slávnostné otvorenie sezóny, ktoré sa viaže ku Dňu mesta Košice, bude v košickej zoo v piatok, teda o týždeň neskôr ako po iné roky. Zoologická záhrada bude otvorená podľa štandardných otváracích hodín od 9:00 do 19:00.