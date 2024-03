Košická zoo ponúkne na veľkonočné sviatky viacero atrakcií

Košice 27. marca (TASR) - Zoologická záhrada Košice s príchodom veľkonočných sviatkov rozširuje ponuku svojich služieb a pripravila pre návštevníkov bohatší program. Popri opätovnom otvorení DinoParku sa po zimnej prestávke budú znovu konať aj komentované kŕmenia tučniakov, málp a surikát. Informovala o tom vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu košickej mestskej zoo Eva Malešová.



Mimoriadne už vo štvrtok (28. 3.) otvorí svoje brány areál s modelmi dinosaurov s novým 3D filmom. V expozičnom priestore DinoVeda návštevníci spoznajú pohľad paleontológov na podobu dinosaurov v priebehu vývoja.



V piatok (29. 3.) sa návštevníci zoo môžu dozvedieť viac o jednom zo symbolov jari a nového života. Vajíčka od najmenších, ako sú holubie, až po tie najväčšie pštrosie predstaví inšpektorka chovu Alena Čičmancová. "Z jej rozprávania, ktoré bude o 13.00 h v klubovni Himaláje, sa záujemcovia dozvedia aj to, že nie všetky samičky sú aj starostlivé matky. Expozíciu s prvkami vtáčieho života si môžu prezrieť až do 16.00 h," priblížila Malešová.



Tzv. veľkonočného králika dostane v nedeľu (31. 3.) o 10.00 h pred zrakmi návštevníkov levica. Sviatočný nádych budú mať pochúťky podávané zvieratám aj v pondelok (1. 4.). Trojici najmladších medveďov v zoo chovatelia o 13.00 h naservírujú veľkonočnú tortu s medom. Kŕmne dávky dostanú aj ďalšie zvieratá s využitím tzv. enrichmentu, čiže obohacovaním ich života. "Všetkým návštevníkom odporúčam, aby sa predpoludním pristavili v exotáriu pri suchozemských korytnačkách, kosmáčoch či lemuroch. Uvidia, koľko umu a šikovnosti využijú, kým sa prepracujú k svojim lahôdkam," uviedla inšpektorka chovu Emília Kornúcová.



Od apríla sa predĺžia otváracie hodiny košickej zoo zo 17.00 do 19.00 h.