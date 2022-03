Košická zoo poslala zásoby na pomoc ukrajinským zoo postihnutým vojnou

Košice 9. marca (TASR) – Vojnou na Ukrajine trpia aj tamojšie zoologické záhrady a v nich chované zvieratá. Vlastnú zbierku na pomoc pre ne pripravila košická zoo, ktorá už na Ukrajinu vyslala prvý transport so zásobami.



Auto s nákladom s hmotnosťou viac ako 1,2 tony vyrazilo v utorok (8. 3.) z Košíc do poľského Krakova, odkiaľ dodávka v spolupráci s miestnou zoo poputuje cez Lodž ďalej na Ukrajinu. "Obsah nákladu tvorili predovšetkým krmivá pre ovce, primáty, antilopy, zebry či kengury, ale aj potrava pre iné exotické zvieratá. V kartónoch nechýbali ani veterinárny materiál, rôzne preparáty či minerálne prípravky," informovala TASR vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová. Vďaka finančnej zbierke pracovníkov zoo obsah nákladu tvorili aj matrace, paplóny, 'čelovky', baterky s príslušenstvom, záložné batérie, hygienické potreby a potraviny. Ide o zásoby, ktoré v zoologických záhradách chýbajú jednak zvieratám, ale aj samotným pracovníkom.



"Obsah zásielky sme vyskladali po telefonáte podľa potrieb ukrajinských zoo. Koordinátorom pomoci je kolektív zo zoo Lodž, odkiaľ ju spolupracovníci distribuujú do konkrétnych ukrajinských zoo. Mám informácie, že fakticky od začiatku invázie chovatelia svoje zvieratá ani zoologické záhrady neopúšťajú," uviedol riaditeľ zoo Erich Kočner.



Košická zoo zaviedla pre Ukrajincov bezplatný vstup. Ďalšou formou pomoci je podpora česko-slovenskej zbierky Pomáhame im prežiť organizovaná pražskou zoo. Košická zoo je tiež pripravená pomôcť formou dočasného umiestnenia niektorých zvierat z ukrajinských zoo.