Košická zoo predstavila tri zachránené medvedie mláďatá

Košice 31. augusta (TASR) – Tri mláďatá medveďa hnedého, zachránené vo Vysokých Tatrách, predstavili vo štvrtok v košickej zoologickej záhrade. Medvedie "siroty" odchytili začiatkom júna medzi Štrbským a Popradským plesom a po rehabilitácii získali v zoo nový domov.



Medvieďatá, ktoré dostali mená Alica, Hugo a Michal, priviezli do zoo minulý týždeň. Predtým strávili čas v záchrannej stanici pre zvieratá v Zázrivej.



Aktuálne sú umiestnené v samostatnom výbehu v areáli zoo, kde žijú aj ďalšie štyri chované medvede. Pred novinármi sa nové prírastky ukázať zatiaľ veľmi nechceli. "Návštevníci ich môžu oddnes vidieť každý deň, samozrejme, treba si uvedomiť, že sú to mláďatá a majú taký zvláštny režim, to znamená, že sa správajú ako malé deti. Myslím si, že hlavne v zimnom období už budú tak socializované, že budú v tom výbehu tráviť čo najviac času," uviedol riaditeľ zoo Erich Kočner. Zvieratá z divej prírody si budú postupne zvykať na prítomnosť ľudí za ohradou.



Chovné zariadenie pre medvede v košickej zoo je podľa riaditeľa jedno z najväčších v strednej Európe. Celkový areál zahŕňa pretekajúci potok, stromy či kroviny, možnosť nájdenia potravy i vyhrabania si vlastnej nory. "Pevne verím, že u nás budú mať komfortný a šťastný život, urobíme pre to všetko," skonštatoval Kočner.



Trojicu mláďat bez vodiacej medvedice zaznamenali vo Vysokých Tatrách začiatkom júna. Monitorovali ich zamestnanci Správy Tatranského národného parku (TANAP) i Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. "Čakali sme, či sa nevráti ich mama, čiže vodiaca medvedica. Týždeň sme s nimi takto pracovali, a keďže sa viditeľne začal zhoršovať zdravotný stav tých medvieďat, tak sme sa rozhodli, že ich odchytíme," povedal zoológ Správy TANAP Michal Haring. Čo sa stalo s medvedicou, nie je známe.



Po odchyte medvieďatá presunuli do Záchrannej stanice pre zranené živočíchy Zázrivá. "Našou úlohou bolo ich socializovať, aby si zvykli na ľudí, aby začali spolupracovať, lebo nám bolo jasné, že skončia v zoo, a že celý život budú musieť spolupracovať s ľuďmi. Samozrejme, hlavnou úlohou bolo zlepšiť ich zdravotný stav, aby sme ich dostali z tej dehydratácie a vyhladovania, a potom začipovať ich a urobiť všetky úkony, ktoré sú nevyhnutné pre karanténu," priblížil správca záchrannej stanice Metod Macek. Zvykanie si malých medveďov na človeka podľa neho trvalo štyri – päť týždňov, pričom to bolo dlhšie, ako by to bolo v prípade len jedného mláďaťa. Macek ich prirovnal k malým deťom. "Ich životná náplň v tomto období je jesť, hrať sa a spať, a to robia dookola 24 hodín denne," dodal.



V košickej zoo žije v samostatnom výbehu ešte dospelý medveď Žabo narodený v roku 1997 a ďalšie spolu tri dospievajúce mláďatá zachránené z prírody – Máša, Filip a Tatranka.