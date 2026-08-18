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Košická zoo pripravuje rekonštrukciu vstupnej časti
Súčasťou projektu má byť aj rekonštrukcia súčasnej expozície minivivária, ktorá slúži ako dočasné riešenie plazom, obojživelníkom a rybám už 35 rokov.
Autor TASR
Košice 18. augusta (TASR) - Administratívnu a prevádzkovú budovu a vstupný trakt pre návštevníkov v košickej zoologickej záhrade pripravujú na rekonštrukciu. Na projekt je vyčlenených vyše 4,5 milióna eur. Ako uviedla vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu košickej zoo Eva Malešová, ide o najväčšiu investíciu od budovania zoo v 80. rokoch.
Budova je podľa nej minimálne 15 rokov po životnosti a ide o staticky nespoľahlivú drevostavbu, ktorú zoo využíva 43 rokov. Jej riaditeľ Erich Kočner tvrdí, že niekoľkoročnú snahu o vytvorenie lepších pracovných podmienok pre odborný personál zoologickej záhrady podporili poslanci mestského zastupiteľstva i Magistrát mesta Košice, ktorý je jej zriaďovateľom. „Vstupná časť areálu tak získa nielen nový vzhľad, ale predovšetkým poskytne priestory pre kancelárie, sklady, archív, priestory na vzdelávanie a odborné zázemie zoologickému oddeleniu,“ uviedol.
Ako dodala Malešová, súčasťou rekonštrukcie bude aj modernizácia pokladní a vstupných priestorov vrátane turniketov. Priestor medzi oboma protiľahlými objektmi má byť zastrešený, čo vníma ako komfortnejšie pre návštevníkov najmä v prípade nepriaznivého počasia.
Súčasťou projektu má byť aj rekonštrukcia súčasnej expozície minivivária, ktorá slúži ako dočasné riešenie plazom, obojživelníkom a rybám už 35 rokov. „Nové chovné priestory dostanú tiež krokodíly, ktoré budú môcť sledovať návštevníci aj z malej návštevníckej haly v zimných mesiacoch. Napokon príde na rad aj chovné zariadenie pre primáty, ktoré už nevyhovuje európskym štandardom,“ doplnila, pričom v komplexe nových riešení má byť aj prípravovňa krmiva pre zvieratá.
Malešová tiež dodala, že návštevníkom bude k dispozícii aj veľké informačné centrum, ktoré bude miestom pre výstavy, vzdelávanie a tiež pribudne zázemie na odborné podujatia pre študentov stredných a vysokých škôl. Projekt bude prispôsobený aj hendikepovaným návštevníkom, pre ktorých vznikne nové sociálne zariadenie. V slede riešení má byť zahrnuté aj logistické prepojenie nových priestorov. Podľa nej v súčasnosti zoo rieši dočasné umiestnenie jednotlivých pracovísk počas výstavby tak, aby to čo najmenej ovplyvnilo jej chod.
Budova je podľa nej minimálne 15 rokov po životnosti a ide o staticky nespoľahlivú drevostavbu, ktorú zoo využíva 43 rokov. Jej riaditeľ Erich Kočner tvrdí, že niekoľkoročnú snahu o vytvorenie lepších pracovných podmienok pre odborný personál zoologickej záhrady podporili poslanci mestského zastupiteľstva i Magistrát mesta Košice, ktorý je jej zriaďovateľom. „Vstupná časť areálu tak získa nielen nový vzhľad, ale predovšetkým poskytne priestory pre kancelárie, sklady, archív, priestory na vzdelávanie a odborné zázemie zoologickému oddeleniu,“ uviedol.
Ako dodala Malešová, súčasťou rekonštrukcie bude aj modernizácia pokladní a vstupných priestorov vrátane turniketov. Priestor medzi oboma protiľahlými objektmi má byť zastrešený, čo vníma ako komfortnejšie pre návštevníkov najmä v prípade nepriaznivého počasia.
Súčasťou projektu má byť aj rekonštrukcia súčasnej expozície minivivária, ktorá slúži ako dočasné riešenie plazom, obojživelníkom a rybám už 35 rokov. „Nové chovné priestory dostanú tiež krokodíly, ktoré budú môcť sledovať návštevníci aj z malej návštevníckej haly v zimných mesiacoch. Napokon príde na rad aj chovné zariadenie pre primáty, ktoré už nevyhovuje európskym štandardom,“ doplnila, pričom v komplexe nových riešení má byť aj prípravovňa krmiva pre zvieratá.
Malešová tiež dodala, že návštevníkom bude k dispozícii aj veľké informačné centrum, ktoré bude miestom pre výstavy, vzdelávanie a tiež pribudne zázemie na odborné podujatia pre študentov stredných a vysokých škôl. Projekt bude prispôsobený aj hendikepovaným návštevníkom, pre ktorých vznikne nové sociálne zariadenie. V slede riešení má byť zahrnuté aj logistické prepojenie nových priestorov. Podľa nej v súčasnosti zoo rieši dočasné umiestnenie jednotlivých pracovísk počas výstavby tak, aby to čo najmenej ovplyvnilo jej chod.