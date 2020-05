Košická zoo prišla pre koronavírus o vyše 100.000 eur na vstupnom

Košice 6. mája (TASR) – Košická zoologická záhrada prišla počas jej preventívneho zatvorenia z dôvodu zamedzenia šíreniu nového koronavírusu o viac než 35.000 návštevníkov. Vo výnosoch to k 30. aprílu predstavuje vyše 100.000 eur. Pre TASR to za zoo povedala Eva Malešová. Sumu vyčíslili v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi rokmi.



„Zoo prichádza aj o príjmy z podnikateľskej činnosti, a to nielen z predaja tovaru v ZOOshope, ale aj o príjmy súvisiace s prenájmom stánkov s občerstvením, rôznych služieb či atraktivít,“ uviedla.



Podľa Malešovej majú dostatok krmiva pre zvieratá. Všetky komodity majú obstarané a s dodávateľmi fungujú na báze zmlúv. „Problémy sme nezaznamenali ani pri zásobovaní morskými rybami najmä pre tulene a tučniaky, kde v procese verejného obstarávania uspel dodávateľ z Českej republiky. Zo skladu v Českej republike dovážame aj granulované krmivo pre primáty od dánskej firmy,“ uviedla s tým, že menšie komplikácie majú pri zabezpečovaní živého kŕmneho hmyzu, ktorý je potravou pre vtáky a primáty.



Čo sa týka vplyvu dočasnej absencie návštevníkov na zvieratá, pripomenula, že zoologické záhrady chovajú zvieratá, ktoré patria z väčšej časti k divokým druhom, a teda neprichádzajú do kontaktu s ľuďmi - ak áno, tak rešpektujú jedine prítomnosť ošetrovateľov. „Pri niektorých druhoch, ako sú napríklad šelmy a primáty, je vylúčený aj kontakt s ošetrovateľom. Iné druhy, kde určite patria vtáky, túto situáciu s najväčšou pravdepodobnosťou oceňujú, lebo majú väčší pokoj pri hniezdení. Na druhej strane, treba zdôrazniť, že sa za svoj život naučili akceptovať prítomnosť návštevníkov,“ dodala Malešová.



Košická zoo bola zatvorená od 13. marca, pre verejnosť ju v rámci uvoľňovania opatrení opätovne otvorili v stredu. Jej návštevníci musia dodržiavať hygienicko-bezpečnostné podmienky.