Košická zoo privítala tohtoročného dvestotisíceho návštevníka

Košice 23. augusta (TASR) - Zoologická záhrada (zoo) Košice privítala v utorok na poludnie v poradí dvestotisíceho návštevníka v tomto roku. Stalo sa tak o päť dní skôr ako v návštevnícky rekordnom roku 2019. Vlani to bolo 8. septembra. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.



Jubilujúcou návštevníčkou sa stala Veronika Zoššáková z Dolného Kubína s tromi deťmi aj krstnou dcérou. "Včera bola u nás riadna búrka, ochladilo sa. Tak sme predpokladali, že na východe bude lepšie počasie. Do Košíc sme pricestovali rýchlikom," povedala s tým, že košickú zoo navštívili prvýkrát.



Z hľadiska návštevnosti bol podľa Malešovej zaujímavý v tomto roku už január, ale aj február. Rekordných 37.000 návštevníkov však prišlo v máji. "Za zmienku stojí aj júnová návštevnosť, ktorá atakovala čísla z roku 2013, keď sme otvorili DinoPark," spresnila s tým, že omnoho početnejšiu skupinu ako v predchádzajúcich dvoch rokoch poznačených pandémiou tvorili zahraniční turisti, a to nielen Ukrajinci. Išlo najmä o maďarských a českých návštevníkov, Angličanov a turistov hovoriacich po nemecky.



V poradí stotisíceho návštevníka v tomto roku privítala zoo Košice 22. júna, v jej histórii išlo o najskoršie prekonanie tejto pomyselnej méty.