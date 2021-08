Košická zoo sa aj tentoraz zapája do Medzinárodnej noci netopierov

Košice 26. augusta (TASR) – Košická zoologická záhrada sa po siedmy raz zapojí do Medzinárodnej noci netopierov. V súvislosti s tým pre verejnosť vo štvrtok pripravili program, v rámci ktorého budú monitorovať tohto lietajúceho cicavca. TASR o tom za zoo informovala Eva Malešová.



Akcia sa začne o 18.00 h prezentáciou na tému európske druhy netopierov a ich ochrana. "Noc netopierov bude pokračovať presunom do areálu, kde sa účastníci pomocou odchytových sietí a ultrazvukového detektora dozvedia, aké druhy netopierov žijú v areáli zoo," spresnila s tým, že uvidia aj to, ako sa určuje pohlavie a kontroluje zdravotný stav.



Podujatie venované ochrane netopierov je súčasťou kampane Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA) na ochranu európskej fauny. Podľa Malešovej sa program zameraný na prevenciu a vyvracanie mýtov a predsudkov spojených s netopiermi stretáva s mimoriadnym ohlasom verejnosti.



Noc netopierov sa koná vždy posledný augustový víkend od roku 1997. Vyhlasuje ju sekretariát Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov EUROBATS. Koná sa každoročne vo viac ako 30 štátoch s cieľom propagovať ochranu netopierov. Ako pripomenula, na Slovensku túto akciu zastrešuje Spoločnosť na ochranu netopierov so sídlom v Bardejove.