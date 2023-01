Košická zoo sa rozrástla o novoročné mláďa lamy krotkej

>Košice 2. januára (TASR) - Prvé tohtoročné mláďa v košickej zoologickej záhrade sa narodilo v nedeľu 1. januára. Ide o samičku lamy krotkej. TASR o tom informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.



Matka prvorodička má takmer štyri roky, pochádza z krakovskej zoo a do Košíc prišla v júni 2021 na obnovu chovného stáda. Lamí otec sa narodil v Zoo Bratislava a na východ Slovenska ho previezli ako jednoročného v roku 2016.



Lamy krotké chová košická zoo už 25 rokov a u návštevníkov sa tešia mimoriadnej obľube. "Lamy majú milý výraz tváre, veľké tmavé oči a k ľuďom sú priateľské. Ide o zdomácnené plemeno pochádzajúce z Južnej Ameriky. Domorodí obyvatelia lamu fakticky dodnes využívajú na prenášanie nákladov najmä v horských oblastiach. Na tento život má prispôsobený organizmus. Súvisí to napríklad s vyšším počtom červených krviniek, ktoré lepšie viažu kyslík," priblížil inšpektor chovu Jozef Lenard.



V súčasnosti má stádo lám krotkých päť členov vrátane najnovšieho prírastku. Lamy po jedenásťmesačnej gravidite privádzajú na svet vždy len jedno mláďa, ktoré dospieva vo veku troch rokov. Zoo Košice chová tri druhy lám, a to aj lamu huanako a lamu alpaka. Líšia sa od seba nielen farbou, ale aj veľkosťou a kvalitou vlny.