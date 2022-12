Košická zoo sa teší záujmu, za rok ju navštívilo 250.000 ľudí

Košice 29. decembra (TASR) - Košická zoologická záhrada privítala tento rok už 250.000 návštevníkov. Vo svojej histórii dosiahla toto číslo druhýkrát, prvý raz to bolo v roku 2019.



Ako informovala zoo, jubilejným štvrťmilióntym návštevníkom sa vo štvrtok stala rodina Šmirjaková z Košíc. Pri vstupe ju privítali primátor mesta Jaroslav Polaček a riaditeľ zoo Erich Kočner.



Šmirjakovci prezradili, že v tomto roku prišli do zoo po druhý raz. "Do našej zoo chodíme radi, lebo sa nám tu páčia veľké výbehy, zvieratá všeobecne a napokon aj úžasné výhľady, keď vyšliapeme až do hornej časti," povedal otec rodiny Peter.



V tomto roku zoo ponúkla viacero zaujímavostí. Zo zoologického hľadiska k nim patrili prvoodchovy. Plameniaky červené a ružové sa tam vyliahli po prvý raz od začiatku ich chovu v roku 2014. K chovateľským úspechom patrí podľa zoo aj prvý potomok v skupine afrických opíc – mačiakov husárskych. V Košiciach sa narodil po 42 rokoch ako druhý odchov na Slovensku. Mimoriadne cenné sú odchovy dvoch mláďat kozorožcov sibírskych či mláďatá bažantov pestrých, ktoré sú považované v prírode za vyhubený druh. Chovateľov potešilo aj deväť veľhadovcov kubánskych a po prvý raz zoo odchovala korytnačku leopardiu. "Mimoriadne si ceníme dve mláďatá pakoňov pásavých. Naše reprodukčné stádo patrí k dvom medzi českými a slovenskými zoo. Nemôžem nespomenúť mláďa u antilop losích – druhej najväčšej antilopy sveta. Prírastkami nás potešili aj vodárky červené a antilopky jeleňovité, ktoré pochádzajú z Indie. Napokon to bolo šesť mláďat tučniakov jednopásych a jedno mláďa kamzíka alpského. Naša zoo je jediná, ktorá koordinuje európsky chov oboch druhov," priblížil riaditeľ Kočner.



Novinkami končiaceho sa roku boli aj tri druhy dravcov - karakara pásikavá pôvodom z Južnej Ameriky, orliak bielohlavý, známy ako národný symbol USA, a najväčší lietajúci dravec Slovenska orol skalný.