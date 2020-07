Košická Zoo v máji strácala 52 % návštevníkov, čísla sa lepšia

Košice 26. júla (TASR) - Košická zoologická záhrada očakáva, že ku koncu júla bude jej medziročná strata na návštevnosti a vstupnom v dôsledku pandémie nového koronavírusu na úrovni 38 percent. Na konci mája táto strata oproti roku 2019 predstavovala až 52 percent. Informoval o tom riaditeľ zoo Erich Kočner.



Za minulý rok dosiahla zoo v Kavečanoch rekordnú návštevnosť, keď jej bránami prešlo 254.000 ľudí. Tento rok ju museli pre nový koronavírus zatvoriť od polovice marca do začiatku mája, celkovo na 55 dní. O časť návštevníkov následne prišla aj pre rôzne obmedzenia.



"V máji a júni sme mali v podstate stopercentný výpadok školských zájazdov a výprav, ktoré u nás predstavujú približne 15.000 návštevníkov za rok. Vypadnutú klientelu máme z Maďarska - v máji určite, v júni čiastočne, a až teraz v júli sa k nám začínajú vracať maďarskí návštevníci, ktorí u nás tvoria vysoké percentuálne číslo," povedal Kočner novinárom.



Riaditeľ pritom uviedol, že do zoo chodia a podporujú ju obyvatelia Košíc a okolia, čo umožňuje korigovať pôvodné hrozivé čísla o strate návštevníkov a príjmu zo vstupného. "Predpokladáme, že ku koncu roka v prípade priaznivého počasia sa nám tú stratu podarí ešte o nejakých desať, možno 15 percent stiahnuť. Keď sa nič nestane, očakávame oproti roku 2019 výpadok v návštevnosti a v príjmoch vo vlastných výnosoch z nej na úrovni 20 až 25 percent," povedal Kočner. V ťažkých časoch koronakrízy pomáhajú v prevádzke zoo aj tzv. adopcie zvierat, ktorými občania finančne prispievajú na chov.



Podporu mesta, ktoré je zriaďovateľom, napriek ťažkým časom deklaruje pre zoo primátor Jaroslav Polaček. "Mesto musí dotovať zoo i naďalej, ale v tomto stredoeurópskom priestore má táto zoo obrovský potenciál a je naozaj výnimočná, preto ja ako primátor urobím všetko pre to, aby sme neškrtali tie kapitálové peniaze, ktoré sú na jej investície a rozvoj," povedal. Zoo a mesto sa pritom budú usilovať o financie aj z ďalších zdrojov vrátane eurofondov.