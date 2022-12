Košická zvonkohra sa opäť rozozvučí takmer po štyroch rokoch

Košice 14. decembra (TASR) - Takmer po štyroch rokoch sa pri takzvanej Spievajúcej fontáne v centre mesta opäť rozozvučí košická zvonkohra. Počas uplynulých piatich mesiacov prešla obnovou technológie a elektroniky. TASR o tom informoval hovorca Správy mestskej zelene (SmsZ) Peter Sasák. Na oprave pracovali aj študenti. Repertoár hudobných skladieb zas vytvorili košickí hudobníci. Zvonkohra bude v prevádzke od stredy, a to každý deň od 17.00 h do 21.00 h. Každú celú hodinu odbije počet hodín a zahrá jednu skladbu.



Podľa Erika Kuzmu zo SmsZ bola oprava ešte náročnejšia, ako predpokladali. "Je celá vytvorená na mieru a neexistovali diely, ktoré by bolo možné jednoducho kúpiť a nahradiť kus za kus. Množstvo z potrebných súčiastok na chod zvonkohry sa už ani nevyrába," povedal. V rámci opráv kompletne vymenili mechanické diely starajúce sa o zopínanie zvonov. Nové sú aj lanká spájajúce srdcia zvonov so systémom odbíjania, obnovili tiež lokálne elektrické riadiace obvody a softvér ovládania.



"Nové riadenie zvonkohry prinieslo možnosť správy na diaľku a skladby je možné po novom nahrávať v dátových súboroch, ktoré dokáže program preniesť do zvukovej podoby," povedal autor softvéru nového riadenia zvonkohry Samuel Schnelly, ktorý je študentom Technickej univerzity v Košiciach a je členom Univerzitného vedeckého parku (UVP) Technicom. Jeho členom je aj Richard Šofranko, ktorý študuje na Strednej odbornej škole železničnej a mal na starosti návrh a obnovu elektromechanických častí. "Celé to vymyslieť a skonštruovať bola výzva, ale nakoniec sme našli riešenie, ktoré funguje spoľahlivo a oproti starému riadeniu dokáže rýchlejšie spínať zvony, ale pritom je energeticky efektívnejšie," dodal.







Skladby na nové riadenie zvonkohry vytvorili košickí umelci a do konečnej podoby ich upravil dirigent Igor Dohovič. Repertoár obsahuje známe skladby klasickej, svetovej a domácej hudby, jeho súčasťou sú aj tradičné vianočné piesne.



Košická zvonkohra je pri Dynamickej hrajúcej fontáne od roku 1997. Vznikla v zvonolejárskej dielni Tomášková-Dytrychová na objednávku vtedajšieho primátora Košíc Rudolfa Schustera. Dvadsaťdva zvonov odkazujúcich na počet košických mestských častí je osadených na umelecky stvárnenom diele pripomínajúcom strom, ktorý navrhli Peter Sceranka a Juraj Koban. V roku 2019 ju z prevádzky vyradili opakujúce sa závažné technické problémy.